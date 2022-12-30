حماس: لن نسمح لحكومة الاحتلال بتجاوز “الخطوط الحمراء”

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مساء الخميس، إن المقاومة الفلسطينية لن تسمح لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بتجاوز “الخطوط الحمراء”، وذلك وفق بيان للناطق باسم الحركة، حازم قاسم.

وصرح قاسم بأن المقاومة الفلسطينية “لن تسمح لحكومة الاحتلال الفاشية الجديدة بتجاوز الخطوط الحمراء والتغوّل على شعبنا ومقدساتنا”، حسب تعبيره.

وحذر من أن السياسات المعلنة لحكومة الاحتلال الجديدة “تؤكد فاشيّتها تجاه شعبنا ومقدساتنا وضد أسرانا الأبطال وتوسيعها للاستيطان وتطبيق الضم للضفة الغربية، ما يعني أنها تعبث بصواعق تفجير حقيقية”، وفق قوله.

وأضاف “نحن أمام حكومة صهيونية جديدة هي الأكثر يمينية وتطرفًا، سواء من حيث مكوناتها الحزبية أو شخصياتها الإرهابية، أو برامجها المعلنة”، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يتطلب الإسراع في بناء جبهة مقاومة بمفهومها الشامل.

وفي وقت سابق الخميس، أدت حكومة بنيامين نتنياهو اليمين الدستورية أمام الكنيست بعدما منحها الثقة بغالبية 63 عضوًا مقابل معارضة 54 آخرين من أصل 120 عضوًا.

وفي السياق، أعلنت السفيرة الإسرائيلية في فرنسا ياعيل جيرمان، الخميس، استقالتها من منصبها احتجاجًا على الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة نتنياهو.

والأربعاء، أعلن نتنياهو أن حكومته المرتقبة ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة الغربية، والاعتراف بمرتفعات الجولان منطقة استراتيجية.

ويؤكد إعلان نتنياهو مخاوف محلية ودولية من ازدياد وتيرة الاستيطان في ظل حكومة يمينية “متطرفة” هي الأولى من نوعها في إسرائيل، بعد فشل جميع أحزاب اليسار بحجز مقاعد لها في الكنيست خلال انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.