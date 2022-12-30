“تركتيني ورحتي”.. أب سوري مفجوع يناجي ابنته بعد وفاتها قرب الحدود البيلاروسية البولندية (فيديو)

ناجى مهاجر سوري طفلته بكلمات مؤلمة بعد وفاتها خلال رحلة لجوئهما قرب الحدود البيلاروسية البولندية.

وفي مشهد مؤثر احتضن الأب المكلوم رأس ابنته وردد وهو يبكي “وين تركتيني ورحتي يا حبيبتي”، “تركتيني لحالي. والله سافرت مشانك”.

وقد لقي 7 مهاجرين حتفهم منذ بداية العام على الحدود الروسية البولندية خلال محاولتهم الوصول إلى أوربا.

ويتّهم الاتحاد الأوربي، الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، وذلك ردًّا على العقوبات الأوربية التي فرضت على بلاده بعد القمع الذي مارسه نظامه في حق المعارضة.

من جهته اتهم رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي بيلاروسيا بممارسة “إرهاب دولة” في أزمة المهاجرين غير المسبوقة على حدود بولندا.

وصرح في وقت سابق بأنه يعتقد أن ذلك “انتقام صامت” من جانب لوكاشينكو بسبب دعم بولندا للمعارضة.

ويتهم الأوربيون الرئيس البيلاروسي بتأجيج التوتر من خلال إصدار تأشيرات للمهاجرين وإحضارهم إلى الحدود انتقامًا من العقوبات الأوربية التي فرضت على بلده لقمعه حركة معارضة بعد الانتخابات الرئاسية في 2020.