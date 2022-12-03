سياسة|سوريا

بعدما التهمت النيران كرسيها المتحرك.. طفلة سورية تتلقى هدية في “اليوم العالمي لذوي الإعاقة”

الطفلة السورية بيلسان على كرسيها المتحرك (الدفاع المدني السوري)
3/12/2022-|آخر تحديث: 3/12/202203:37 PM (مكة المكرمة)

عاد الفرح إلى الطفلة السورية النازحة بيلسان، بعد أن فقدت الأمل قبل أشهر عندما التهمت ألسنة النيران كرسيها المتحرك.

زارت فرق متطوعي الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) مخيم “بسقلا” شمالي إدلب، بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ومنحت فرق الخوذ البيضاء بيلسان كرسيًّا متحركًا وخيمة بدلًا مما فقدته في حريق مخيم النزوح.

وسلط الدفاع المدني السوري الضوء على الصعوبات الكبيرة التي يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة في مخيمات اللجوء في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة وغياب لمقومات الحياة.

وأكد ضرورة تمكينهم في المجتمع والتعاون معهم للوصول إلى حلول مبتكرة لهم، وإلى عالم يمارسون فيه حقوقهم.

ويوافق اليوم العالمي لذوي الإعاقة الثالث من ديسمبر/كانون الأول من كل عام.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه في أغلب الأحيان أثناء الأزمات، يعاني المعرضون للمخاطر مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، من الاستبعاد والتجاهل.

وأوصى -تماشيًا مع الفرضية المركزية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030 المتمثلة في “أن لا يترك أحد متخلفًا عن الركب”- بتعاون الحكومات والقطاعين العام والخاص مع الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول إلى حلول مبتكرة لهم بما يجعل هذا العالم أسهل وأيسر.

وفي مايو/ أيار الماضي، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن أكثر من 6.5 ملايين طفل في سوريا يحتاجون إلى المساعدة، وهو أعلى رقم جرى تسجيله منذ بداية الأزمة السورية المستمرة أكثر من 11 عامًا.

واعتبرت المنظمة أن نهاية الأزمة في سوريا لا تزال بعيدة، موضحة أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام فقط، سقط 213 طفلا في سوريا بين قتيل وجريح.

هذا وقد جرى التحقق من أن أكثر من 13 ألف طفل قتلوا أو أصيبوا منذ بداية الأزمة عام 2011.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل