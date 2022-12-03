وزير خارجية بريطانيا لـ”التلغراف”: بوتين قد يستغل محادثات السلام لإعادة تجهيز جيشه

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مقابلة أجرتها معه صحيفة (التلغراف)، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستغل محادثات السلام مع أوكرانيا لإعادة تجهيز قواته لشنّ هجوم آخر.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن كليفرلي كشف مخاوف من أن بوتين قد يتظاهر بالمشاركة في مفاوضات وهو يقوم بالفعل بتدريب المزيد من القوات وإرسال المزيد من الذخيرة.

🗣️ Peace talks with Russian soldiers in Ukraine could just be used by Vladimir Putin to restock his armies before launching another attack, the Foreign Secretary has warned https://t.co/v4aGpGvpjZ — The Telegraph (@Telegraph) December 3, 2022

ونقلت التلغراف عن كليفرلي قوله إن ثمة احتمالا لـ”أن يستغل بوتين وقف إطلاق النار لتدريب المزيد من القوات، وإنتاج المزيد من الذخيرة وإعادة تجهيز وتسليح قواته المسلحة بعد الأضرار التي لحقت بها”.

تدريب 1100 جندي أوكراني

من جانبه قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوربي جوزيب بوريل، أمس الجمعة، إن 1100 جندي شاركوا حتى الآن في مهمة الاتحاد الأوربي التدريبية للجيش الأوكراني.

وكشف بوريل عن الرقم خلال زيارته معسكر تدريب في بلدة برزج ببولندا، قائلًا إن المهمة أظهرت رغبة أوربا في دعم أوكرانيا، لتدافع عن نفسها ضد روسيا.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوربي على المهمة في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني وكانت البداية الرسمية للتدريب في اليوم التالي، وتقوم العديد من الدول الأوربية بالفعل بتدريب جنود أوكرانيين على أساس اتفاقيات ثنائية وطنية.

ومن المقرر تدريب ما يصل إلى 15 ألف جندي أوكراني، في 20 دولة عضو، وسيتولى الاتحاد الأوربي تمويل مهمة التدريب، وحدد بوريل التكلفة بـ100 مليون يورو.

ويعتزم الجيش الألماني المشاركة بتدريبات قتالية وتكتيكية، وقد يتم تدريب نحو 5 آلاف جندي في ألمانيا.

وتشن روسيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، حربًا على أوكرانيا، تبعتها ردود دولية غاضبة، وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.