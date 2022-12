وزير خارجية بريطانيا لـ”التلغراف”: بوتين قد يستغل محادثات السلام لإعادة تجهيز جيشه

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في مقابلة أجرتها معه صحيفة (التلغراف)، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يستغل محادثات السلام مع أوكرانيا لإعادة تجهيز قواته لشنّ هجوم آخر.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن كليفرلي كشف مخاوف من أن بوتين قد يتظاهر بالمشاركة في مفاوضات وهو يقوم بالفعل بتدريب المزيد من القوات وإرسال المزيد من الذخيرة.

🗣️ Peace talks with Russian soldiers in Ukraine could just be used by Vladimir Putin to restock his armies before launching another attack, the Foreign Secretary has warned https://t.co/v4aGpGvpjZ

— The Telegraph (@Telegraph) December 3, 2022