أول مقاتلة مسيّرة تركية تنجح في اختبار مبدئي للإقلاع (فيديو)

أعلنت شركة بايكار للصناعات الدفاعية التركية، اليوم السبت، نجاحها في أول اختبار إقلاع لطائرتها المقاتلة المسيّرة “بيرقدار قزل إلما”.

ونشر رئيس مجلس إدارة الشركة سلجوق بيرقدار مقطعا مصورا على تويتر لإقلاع المقاتلة المسيّرة، قائلا إن الطائرة نجحت في اختبار الإقلاع.

Zor tutuyoruz… Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.

Az kaldı inşallah… ✈️🍎🚀 Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground…✈️🍎🚀 pic.twitter.com/f0bfMH34Bg — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 3, 2022

وتُعَد “بيرقدار قزل إلما” أول مقاتلة مسيّرة تركية الصنع.

وقال المدير العام للشركة خلوق بيرقدار إن المقاتلة المسيّرة اجتازت مرحلة مهمة جديدة، مشددا على أنها ستكون نقطة تحوّل في تاريخ الطيران التركي.

ومطلع مارس/آذار الماضي، كشفت الشركة عن المقاتلة المسيّرة المحلية “بيرقدار قزل إلما”، ونشر رئيس مجلس إدارة الشركة صورا لهيكلها من دون أجنحة.

وفي يوليو/تموز، قال سلجوق بيرقدار إن الشركة تهدف إلى تنفيذ أول تحليق للنموذج الأولي للمقاتلة المسيرة خلال عام 2023 في الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الجمهورية التركية.

ووفق الشركة، فإن المقاتلة المسيّرة يمكنها إجراء مناورات خاطفة، وتنفيذ مهام قتالية جوية مثل المقاتلات التقليدية، وهو ما لا يمكن للطائرات المسيّرة الحالية القيام به.

وقالت إن المسيّرة “بيرقدار قزل إلما” تتميز بقدرة عالية على التخفي عن شاشات الرادار، ويصل وزنها عند الإقلاع إلى 6 أطنان، وقادرة على حمل 1500 كيلوغرام من الصواريخ والذخائر.