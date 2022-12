أول مقاتلة مسيّرة تركية تنجح في اختبار مبدئي للإقلاع (فيديو)

أعلنت شركة بايكار للصناعات الدفاعية التركية، اليوم السبت، نجاحها في أول اختبار إقلاع لطائرتها المقاتلة المسيّرة “بيرقدار قزل إلما”.

ونشر رئيس مجلس إدارة الشركة سلجوق بيرقدار مقطعا مصورا على تويتر لإقلاع المقاتلة المسيّرة، قائلا إن الطائرة نجحت في اختبار الإقلاع.

Zor tutuyoruz…

Bayraktar #KIZILELMA teker kesme testinde ayaklarını yerden kesti.

Az kaldı inşallah… ✈️🍎🚀

Having a hard time keeping #KIZILELMA on the ground…✈️🍎🚀 pic.twitter.com/f0bfMH34Bg

— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) December 3, 2022