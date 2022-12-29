مصر.. جدل بشأن مشروع قانون عن شروط الزواج وشباب يبتكرون حلولا لمواجهته

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلًا واسعًا بشأن مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يتضمن إنشاء صندوق خاص لدعم الأسرة عن طريق دفع المقبلين على الزواج لرسوم.

وثار الجدل بشأن ما قد يسببه القانون من زيادة في تكاليف الزواج، في ظل البطالة والظروف الصعبة التي يمر بها اقتصاد البلاد.

كما انتقد بعضهم النقاط المتعلقة بضرورة الحصول على موافقة لجنة تضم قاضيًا ومندوبًا عن وزارة الصحة على الفحوص الطبية للشباب والشابات المقبلين على الزواج، قبل أن تقوم اللجنة بالموافقة للمأذون على توثيق العقد.

عايز انبه علي انه تضييق الامر علي الزواج لن يمنع سيزيد من نسبه الزواج العرفي او حتي الزواج غير المكتوب الزواج في الاسلام يتم بالايجاب والقبول وشاهدين . كم ان الامر نفسه التضييق علي الطلاق يمكن ان يؤدي الي ان يعيش الناس في حاله من الفراق لا هي طلاق ولا هي زواج بالمعني المعروف . — Negad El Borai (@negadelborai) December 27, 2022

اللي ذاكر ذاكر واللي سافر سافر و اللي اتجوز اتجوز#صندوق_الاسرة — Ahmed M. Salem (@Ahmed_Salem2013) December 28, 2022

وطرح بعض المعترضين على مشروع القانون حلولًا نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنها يمكن أن تمثل حلًا، كما سخر بعضهم من مقترح القانون.

من جهة أخرى، رأى بعضهم أن الشروط الجديدة في مشروع القانون هي إيجابية ولصالح الطرفين ولمصلحة الأطفال في المستقبل.

ونقل موقع القاهرة 24 المحلي عن وزير العدل المستشار عمر مروان قوله إن اللجنة التي تعمل على إعداد مشروع القانون تضم علماء نفس واجتماع وعلماء في الشريعة من دار الإفتاء.

وأضاف أنه تم أخذ موافقة الأزهر ووزارة الأوقاف والإفتاء على توثيق الطلاق، وهو الأمر الذي رفضه الأزهر من قبل.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي قبل تقديمه إلى البرلمان.

تحليل المخدرات ده اكتر حاجة منطقية عشان بجد محدش هياخد قرار الجواز ده في الوقت الحالي الا لما يكون شارب حاجه https://t.co/2loHSyInpJ — Jimmy ‏‎ (@GamalAhmed09) December 27, 2022

شروط الزواج الجديده ممكن تتلخص ان مطلوب مبلغ مالى لوزراة الصحه للكشف الطبى مطلوب مبلغ مالى للقاضى والمأذون

غير اشتراك صندوق الزواج — Mona (@MonaSaleh26) December 27, 2022

مش شايفه ان في مشكله في الكشف الطبي ولا حتي في صندوق الزواج ولا الاسره ولا هيسموه ايه،، المشكله في الاسباب الي بيقولها انه اتعمل،، المشكله في القوانين الي المفروض كانت تتعمل وماتعملتش،، المشكله في الي قال بدل ماتتخانقوا علي الشبكه وتدفعوا في الفرح قد كده — Monia (@moniaaahmed) December 28, 2022