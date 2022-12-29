سياسة

مصر.. جدل بشأن مشروع قانون عن شروط الزواج وشباب يبتكرون حلولا لمواجهته

خاتم زواج
أرشيفية (غيتي)
29/12/2022-|آخر تحديث: 29/12/202201:04 AM (مكة المكرمة)

تشهد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر جدلًا واسعًا بشأن مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يتضمن إنشاء صندوق خاص لدعم الأسرة عن طريق دفع المقبلين على الزواج لرسوم.

وثار الجدل بشأن ما قد يسببه القانون من زيادة في تكاليف الزواج، في ظل البطالة والظروف الصعبة التي يمر بها اقتصاد البلاد.

كما انتقد بعضهم النقاط المتعلقة بضرورة الحصول على موافقة لجنة تضم قاضيًا ومندوبًا عن وزارة الصحة على الفحوص الطبية للشباب والشابات المقبلين على الزواج، قبل أن تقوم اللجنة بالموافقة للمأذون على توثيق العقد.

وطرح بعض المعترضين على مشروع القانون حلولًا نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنها يمكن أن تمثل حلًا، كما سخر بعضهم من مقترح القانون.

من جهة أخرى، رأى بعضهم أن الشروط الجديدة في مشروع القانون هي إيجابية ولصالح الطرفين ولمصلحة الأطفال في المستقبل.

ونقل موقع القاهرة 24 المحلي عن وزير العدل المستشار عمر مروان قوله إن اللجنة التي تعمل على إعداد مشروع القانون تضم علماء نفس واجتماع وعلماء في الشريعة من دار الإفتاء.

وأضاف أنه تم أخذ موافقة الأزهر ووزارة الأوقاف والإفتاء على توثيق الطلاق، وهو الأمر الذي رفضه الأزهر من قبل.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي قبل تقديمه إلى البرلمان.

المصدر : الجزيرة مباشر + صحف ومواقع مصرية