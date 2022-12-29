“النهاية لن تكون جيدة لكم”.. تركيا: نحذر اليونان من المغامرات والجري وراء عنتريات زائفة

شدد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، على أن بلاده لن تسمح لليونان بالتوسع في المياه الإقليمية ببحر إيجة، ولو كان ذلك ميلا واحدا.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم الخميس، خلال اجتماع تقييم نهاية العام الذي يتضمن فعاليات بوزارة الخارجية التركية.

وأضاف تشاووش أوغلو أن بلاده تحذّر اليونان “من الانجرار خلف المغامرات والجري وراء عنتريات زائفة” قائلا “النهاية لن تكون أبدا جيدة لكم”.

وكانت صحيفة “تا نيا” (Ta Nea) اليونانية، قد قالت الأحد الماضي، إن حكومة البلاد تستعد لتوسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا جنوب وغرب جزيرة كريت، اعتبارا من مارس/ آذار المقبل.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد ندد في سبتمبر/ أيلول الماضي بما وصفه بـ”استفزازات” اليونان في بحر إيجة.

وقال أردوغان إن تركيا “تتابع باستغراب سياسات اليونان التي تفوح منها رائحة الاستفزاز”.

ونشرت اليونان مدرعات أمريكية الصنع في جزيرة ساموس التي لا يفصلها عن تركيا سوى 1.3 كيلومتر فقط، وجزيرة ليسبوس التي تبعد 15 كيلومترا عن السواحل التركية.

وأضاف أردوغان أن “استفزازات اليونان لعبة خطيرة عليها”. وتابع “لن نتوانى إذا لزم الأمر في الدفاع عن حقوق ومصالح بلادنا ضد اليونان بكافة الوسائل المتاحة”.

وتصاعد الخلاف التركي اليوناني حول جزر بحر إيجة بعد عام 2000 مع اكتشاف احتياطيات كبيرة من النفط والغاز شرقي المتوسط، ليبدأ إثر ذلك نزاع بشأن ترسيم الحدود البحرية وحدود مناطق الصلاحية الاقتصادية الخالصة بين البلدين.