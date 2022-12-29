الجزائر تقرر منح التأشيرات لدى الوصول لتشجيع السياحة في الصحراء

أعلنت الجزائر عن تخفيف إجراءات الحصول على التأشيرة بالنسبة للسائحين الراغبين في زيارة الصحراء في جنوب البلاد، بحيث يمكن دخول البلاد من دون الحاجة إلى طلب تأشيرة من السفارات والقنصليات.

وقالت وزارة الداخلية الجزائرية في بيان، الأربعاء، إنه “تقرر تمكين الأجانب الراغبين في القيام برحلات سياحية بجنوب البلاد عن طريق وكالات السياحة والأسفار الوطنية المعتمدة، الاستفادة من تأشيرة التسوية مباشرة عند وصولهم إلى المنافذ الحدودية، لا سيما بالولايات الجنوبية (المطارات والمعابر البرية)، عوضًا عن إجراء ترتيبات التأشيرة العادية”.

وأشار البيان إلى أن القرار يهدف إلى “ترقية السياحة الصحراوية”.

واشترطت الوزارة أن تقوم الوكالات السياحية بتسجيل “كل المعطيات المتعلقة ببرنامج الزيارة السياحية والمشاركين فيها من السياح الأجانب، وذلك عبر أرضية رقمية يتم الولوج إليها بمديريات السياحة والصناعة التقليدية للولايات المعنية”.

وقال البيان: “يستفيد السياح الأجانب المعنيون من وثيقة تسلم لهم عن طريق وكالاتهم السياحية، تسمح لهم بالركوب عبر الطائرات التابعة لمختلف شركات الطيران بالمطارات القادمين منها”.

وأضاف أن السياح يستفيدون عند وصولهم من “تأشيرات التسوية بالمدة التي تتوافق مع فترة الرحلة السياحية المنظمة لهم”.

وأكدت الوزارة على أن “تسهر السلطات المحلية للولايات المعنية على توفير المرافقة اللازمة لكل الفاعلين المعنيين، قصد ضمان سير الجولات السياحية المبرمجة في أحسن الظروف”.

وتعد الجزائر أكبر بلد أفريقي وعربي من حيث المساحة، وتشكل الصحراء الجزء الأعظم من مساحة الجزائر، التي تقدر بنحو 2.6 ملايين كيلومتر مربع.

وتضم الصحراء في الجزائر معالم سياحية كثيرة مثل محمية “الطاسيلي” الجبلية والمشهورة بالرسومات داخل كهوفها التي تعود إلى فترة ما قبل التاريخ.

وتم إدراج المحمية ضمن التراث العالمي لليونسكو، وكذلك أدرجت المنظمة منطقة وادي ميزاب بغرداية المعروفة بهندستها المعمارية المتميزة.

وكانت الوكالات السياحية بالمناطق الصحراوية اشتكت مرارًا من تعقيدات الحصول على التأشيرة الجزائرية، ما يمنع السائحين من زيارة المنطقة التي كانت في ثمانينيات القرن الماضي قبلة للأوربيين وخصوصًا في فصل الشتاء.

وفي بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن افتتاح خطّ مباشر من باريس نحو مدينة جانت الصحراوية بجنوب شرق البلاد بمعدل رحلة واحدة في الأسبوع “ضمن استراتيجية الترويج للسياحة الجزائرية”.