الكنيست يمنح حكومة نتنياهو الثقة واستقالة سفيرة تل أبيب في فرنسا (فيديو)

منح الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، الثقة لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدما صوّت 63 من أعضاء الكنيست بالثقة مقابل معارضة 54 آخرين من أصل 120 عضوًا.

وللأحزاب المشكلة للحكومة 64 من مقاعد الكنيست دون أن يتبين سبب تغيب ذلك العضو، بينما غاب أيضًا اثنان من المعارضة لأسباب غير معروفة.

وتعد هذه الحكومة السادسة برئاسة نتنياهو الذي يخلف زعيم حزب هناك مستقبل الوسطي يائير لابيد زعيم المعارضة الحالية.

وفور التصويت أدى نتنياهو أولًا اليمين القانونية أمام الكنيست، ثم أعضاء حكومته الـ28.

وجلس نتنياهو على مقعد رئيس الوزراء في الكنيست، لكن رئيس الوزراء السابق يائير لابيد غادر المكان قبل مصافحة نتنياهو.

وعادة ما يتصافح رئيس الوزراء السابق مع رئيس الوزراء الجديد حال أداء اليمين القانونية بعد الحصول على ثقة الكنيست.

وعرض نتنياهو فريقه الوزاري على نواب الكنيست صباحًا قبل حصولهم على الثقة، وأعلن تعيين وزير الاستخبارات السابق إيلي كوهين وزيرًا للخارجية.

وأمس الأربعاء، أشار نتنياهو إلى تعيين يوآف غالانت وزيرًا للدفاع، وهو ضابط كبير سابق يعد قريبًا من الحركة المؤيدة للاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.





وفي السياق، قدّمت السفيرة الإسرائيلية في فرنسا يائيل جيرمان استقالتها، الخميس، بعد نيل الحكومة الجديدة الثقة برئاسة بنيامين نتانياهو التي تعد الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل.

ونشرت جيرمان عبر تويتر رسالة بالعبرية أرسلتها إلى رئيس الحكومة الجديد، وقالت “سياستكم وتصريحات وزراء حكومتكم ونواياكم التشريعيّة تتعارض مع ضميري ورؤيتي ومبادئ إعلان استقلال دولة إسرائيل”.

وأضافت “في ظل هذه الظروف، لا يمكنني الكذب على نفسي والاستمرار في تمثيل سياسة مختلفة جذريًا عن كل ما أؤمن به، ولهذا أقدم لك استقالتي من منصبي سفيرة لإسرائيل في فرنسا”.

وجيرمان في الأصل مؤرّخة، وبدأت حياتها السياسية في حزب ميريتس (يسار)، وبعد توليها رئاسة بلدية هرتسليا، انتُخبت نائبة في عام 2013 عن حزب يش عتيد (هناك مستقبل) برئاسة رئيس الوزراء السابق يائير لابيد، وتولت حقيبة الصحة من مارس/آذار 2013 إلى ديسمبر/كانون الأول 2014 قبل تعيينها سفيرة بباريس، في 2021.