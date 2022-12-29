أوقاف القدس: عام 2022 الأسوأ للأقصى وأكثر من 48 ألف مستوطن اقتحموا المسجد

قال الشيخ عزام الخطيب مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، اليوم الخميس، إن عام 2022 كان الأسوأ من حيث الانتهاكات التي تعرض لها المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال.

وأضاف في بيان: “تزايدت حدة ووتيرة الاقتحامات خلال هذا العام ليصل مجموع المتطرفين اليهود المقتحمين من جهة باب المغاربة للمسجد الأقصى المبارك إلى 48238 متطرفًا”.

وذكر البيان أن الانتهاكات “لم تتوقف عند حد عسكرة الساحات وتحويل المسجد إلى ثكنة عسكرية، بل تجاوزت إلى قيام المجموعات اليهودية المتطرفة بتصرفات استفزازية لمشاعر المسلمين من صلوات وانبطاحات وأداء لطقوس تلمودية علنية وأناشيد وغناء ورقص داخل الباحات”.

وأشار إلى أن الانتهاكات في المسجد الأقصى خلال العام جاءت “في ظل تطورات خطيرة وسريعة تقودها حكومات يمينية إسرائيلية متطرفة”، محذرًا من أن يؤدي ذلك إلى “إشعال فتيل حرب دينية في المنطقة والعالم”.

وأكد الخطيب “إسلامية المسجد الأقصى المبارك بمساحته البالغة 144 دونمًا وبجميع معالمه ومرافقه فوق الأرض وتحتها”، مشددًا على أنه “مسجد خالص للمسلمين وحدهم في جميع أنحاء العالم لا يقبل القسمة ولا الشراكة رغم جميع محاولات تغير الوضع الديني والتاريخي والقانوني القائم منذ أمد للمسجد الأقصى المبارك”.

وقررت إسرائيل أحاديًا منذ عام 2003 السماح لمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال رغم اعتراضات الأوقاف الإسلامية، ولكن لا يسمح لهم بأداء الصلوات هناك.

ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات يومية من قبل المستوطنين وسط حراسة شرطة الاحتلال، كان آخرها أمس الأربعاء، وذلك في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

وتتبع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لوزارة الأوقاف الأردنية، فهي المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد الأقصى.

ويخشى الفلسطينيون من أن يفاقم تشكيل الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة التوتر في القدس المحتلة والمسجد الأقصى.