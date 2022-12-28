طلب مستعجل من أسير “جلبوع” زكريا الزبيدي للتبرع بنخاعه العظمي إلى زميله المريض بالسرطان

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين نقلًا عن محاميها كريم عجوة، مساء الثلاثاء، بأن الأسير زكريا الزبيدي عضو المجلس الثوري لحركة “فتح”، قدّم طلبًا مستعجلًا إلى إدارة سجون الاحتلال للتبرع بنخاعه العظمي للأسير المريض بالسرطان وليد دقة.

وكانت هيئة الأسرى قد ذكرت أن الأسير المريض دقة نُقل مؤخرًا إلى مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي، إثر تراجع حالته الصحية، ومكث فيه عدة أيام، وأبلغه أطباء الاحتلال حينها أنه يعاني سرطان الدم “اللوكيميا” بعد التشخيص الأولي الذي أجري له، ليتبين بعد أيام أن هناك تشخيصًا آخر لحالته.

وأضافت أنه تبعًا للتقارير الأولية، تبين أن الأسير دقة يعاني نوعًا آخر من السرطان، وهو ليس بحاجة إلى الخضوع لجلسات علاج كيميائي وإنما تزويده بدواء بين فترة وأخرى، كما أنه بحاجة لوحدتي دم والخضوع لعملية زراعة نخاع لاحقًا.

من هو وليد دقة؟

والأسير دقة (60 عامًا) من بلدة باقة الغربية داخل أراضي عام 1948، ومعتقل منذ عام 1986، ومحكوم بالسجن المؤبد الذي حُدد لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال على حكمه لاحقًا عامين آخرين.

وخلال عام 1999، ارتبط بزوجته سناء سلامة، ورُزق منها عام 2020 بطفلة سمّاها “ميلاد” عبر النطف المحررة.

وليد دقة من الأسرى المعتقلين قبل اتفاقية أوسلو، وقد أنتج خلال سنوات اعتقاله العديد من الكتب والدراسات والمقالات التي واجه بسببها عقوبات عدة كالعزل الانفرادي والنقل التعسفي وغيرها.

بطل عملية “نفق الحرية”

أما الأسير زكريا الزبيدي (45 عامًا) من مخيم جنين، فقد اعتقلته قوات الاحتلال في 27 يناير/كانون الثاني عام 2019، بعد اقتحام مدينة رام الله.

وهو أحد الأسرى الستة الذين تمكنوا من انتزاع حريتهم من سجن “جلبوع” خلال شهر سبتمبر/أيلول 2021، وأعيد اعتقاله هو ورفيقه الأسير محمد العارضة قرب قرية أم الغنم في الجليل الأسفل.

وصدر بحقه حكم بالسجن الفعلي 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل، مع إيقاف تنفيذ من 8 أشهر إلى 3 سنوات.