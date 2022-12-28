عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى والاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا في الضفة (فيديو)

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وسط حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس في بيان بأن “عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته”.

ومنذ بداية العام الجاري تعرض المسجد الأقصى لاقتحامات كثيفة من المستوطنين الإسرائيليين، كان آخرها، الخميس الماضي، في خامس يوم من عيد الأنوار “الحانوكاه” اليهودي.

يذكر أن المسجد الأقصى يتعرض لاقتحامات يومية من قبل المستوطنين ما عدا يومي الجمعة والسبت، وذلك في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني فيه.

وبدأت شرطة الاحتلال بالسماح للاقتحامات عام 2003 رغم التنديد المتكرر من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس.

تغطية صحفية: قوات الاحتلال تؤمن اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، صباح اليوم. pic.twitter.com/lkJKNH7Jib — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 28, 2022

وفي الضفة الغربية، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، إن جيش الاحتلال اعتقل، اليوم، 13 فلسطينيًا خلال عمليات دهم وتفتيش طالت محافظات بيت لحم، وأريحا، ورام الله، والبيرة، والقدس، وطوباس.

وذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية “وفا” أن مواجهات اندلعت في مخيم “الدهيشة” للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة بيت لحم (جنوب)، خلال اقتحام جيش الاحتلال للمدينة، ما أسفر عن إصابة أحد الشبان بالرصاص المطاطي في قدمه.

كما اقتحم جيش الاحتلال، فجر الأربعاء، مدينة جنين ومخيمها وبلدة جبع شمالي الضفة الغربية.

وأدى الاقتحام إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

عاجل| قوات الاحتلال تقتحم مدينة جنين. pic.twitter.com/s4Z9tdXePD — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 28, 2022

وعادة ما ينفذ جيش الاحتلال مداهمات ليلية لاعتقال فلسطينيين يصفهم بـ”المطلوبين” على خلفية مشاركتهم في أعمال مقاومة للاحتلال، وينقلهم إلى مراكز توقيف في معسكراته ومستوطنات الضفة، ومنها إلى مراكز التحقيق والسجون.

في السياق، حذّر رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، مساء الأربعاء، من اتجاهات حكومة الاحتلال الإسرائيلي المرتقبة برئاسة بنيامين نتنياهو، مشددًا على مواجهة الاستيطان بـ”تصعيد المقاومة”.

جاء ذلك في بيان نشره موقع الحركة تعقيبًا على إعلان نتنياهو أن حكومته ستعمل على تعزيز الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة.

وقال هنية إن الاتجاهات السياسية والفكرية لقادة إسرائيل وحكوماتها، وخاصة حكومة الاحتلال المقبلة “تضع الوضع برمته على صفيح ساخن”.

وأضاف أن الأولوية للشعب الفلسطيني في مواجهة أولويات حكومة الاحتلال الجديدة هي “المقاومة والوحدة”.