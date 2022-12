“طرد فوري”.. المحكمة العليا الأمريكية تُبقي على إجراء لصد المهاجرين عند الحدود

أعلنت المحكمة العليا في الولايات المتحدة إبقاء تدبير اتُّخذ خلال جائحة كوفيد-19 يسمح بطرد المهاجرين عند الحدود.

وكانت 19 ولاية أمريكية قد اعترضت على رفع هذا التدبير المعروف باسم “المادة 42” خشية تدفق المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي مارس/آذار 2020، فعّلت حكومة الرئيس السابق دونالد ترمب العمل بهذه الآلية الصحية لتتمكن من الطرد الفوري للمهاجرين الذين لا يحوزون أوراق إقامة رسمية والموقوفين عند الحدود البرية، بمن فيهم طالبو اللجوء المحتملون.

وهذا التدبير فوري المفعول، ولا يُسمح في إطاره بتقديم أي طعن قضائي أو توفير العودة تلقائيا إلى البلد الأم.

وتنص الآلية على استثناءات نادرة لبعض الجنسيات مثل الأوكرانيين منذ الحرب الروسية على بلادهم أو القصّر غير المصحوبين بأقربائهم.

Pandemic-era rules that limit asylum seekers coming into the nation on the grounds of public health will continue- at least for now. The Supreme Court made the ruling on #Title42 yesterday. Full story on @PIX11News this morning #supremecourt #migrants #asylumseekers

ويرى خبراء وناشطون في مجال حقوق الإنسان في هذا التدبير انتهاكا للقوانين الدولية، باعتبار أنه من “غير الإنساني” حرمان طالب لجوء محتمل من التقدّم بطلبه في هذا الخصوص.

ويرون أن الآلية الحالية لا تقوم سوى بحثّ المهاجرين على عبور الحدود سرّا والمجازفة بحياتهم من خلال عبور صحارٍ خطرة أو أنهار يمكن الغرق فيها.

وقال المحامي لي غلرنت الذي كان يرافع ضد هذا الإجراء باسم جمعية الحقوق المدنية (إيه سي إل يو) الشهيرة “سنستمر في الاعتراض على هذا التدبير الفظيع الذي تسبب في ضرر كبير لطالبي اللجوء”.

وكانت “المادة 42” موضع نزاعات قضائية مختلفة، وقضت محكمة ابتدائية ومحكمة استئناف بإلغائها.

ووفق جمعية (Refugees International)، فإن “أغلبية قضاة المحكمة العليا وافقوا راهنا بالفعل على مواصلة عمليات الإعادة (للمهاجرين)، وهم سيكونون مسؤولين عما وصفته المحكمة الابتدائية بالضرر الذي لا يُجبَر الذي يلحق بطالبي اللجوء المطرودين بموجب المادة 42”.

"The majority of the Justices have now, effectively, sanctioned the perpetuation of refoulement & will be responsible for what the lower court called “irreparable harm” that befalls asylum seekers expelled under #Title42 ." – @YaelSchacher https://t.co/ogzujT4pjq

وكانت مناطق عدة متاخمة للحدود الجنوبية للولايات المتحدة قد بدأت بتسييج الحدود تحسّبا لإيقاف العمل بهذا الإجراء.

ومنذ أسابيع، ينتظر مهاجرون عند الحدود، على أمل أن يتسنّى لهم تقديم طلب لجوء في الولايات المتحدة.

وسيبقى هذا التدبير ساريا إلى أن تبتّ المحكمة العليا في جوهر هذه القضية، وستُقدَّم إليها في فبراير/شباط 2023 حجج كل من الطرفين، على أن تُصدر حكمها في الربيع المقبل.

وبذلك، تُمهَل إدارة بايدن بضعة أشهر إضافية للاستعداد لتدفق كبير للمهاجرين.

AZ: #Title42 is still in place as more than 150 migrants are waiting in Yuma to be transported by Border Patrol Agents so they can be processed—Many will be released under #Title8 and given a court date that might be 2 years away.

Migrants I talked to tell me they’re from Cuba. pic.twitter.com/zJdQMETM3E

— Ali Bradley (@AliBradleyTV) December 28, 2022