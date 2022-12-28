“الركن الشديد”.. مناورة لفصائل المقاومة في غزة قرب السياج الفاصل مع إسرائيل

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية المسلحة في غزة عن تنفيذها، اليوم الأربعاء، مناورة تدريب قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل.

وقال بيان صادر عن “الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية” إنه تم تنفيذ مناورة “الركن الشديد 3” قرب السياج الفاصل شمال قطاع غزة بمشاركة “نخبة من المقاتلين تخللها استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة”.

وذكر البيان أن المناورة التي لم يتم الإعلان عنها مسبقا “هدفت إلى قياس سرعة استجابة قوات المقاومة لأي طارئ واختبار جهوزية المقاتلين للتعبئة والتصدي للعدوان”.

وأوضح أن المناورة “تأتي تتويجا لفترة من التدريب المتقدم المشترك لنخبة من مقاتلي فصائل المقاومة، تضمنت سيناريوهات تكتيكية مختلفة أبرزها عملية إغارة خلف خطوط العدو إسرائيل تخللها أسر عدد من الجنود”.

وبحسب البيان فإن “هذا الفعل الميداني المشترك ينفذ على أرض أول موقع عسكري يضم كافة فصائل المقاومة المنضوية في إطار الغرفة المشتركة” التي تم إعلان تشكيلها منذ عدة سنوات في قطاع غزة.

وختم البيان بالقول “نطمئن أسرانا الأبطال بأن المقاومة الفلسطينية ستظل تعمل ليل نهار حتى كسر القيد والعمل على حرية كل أسير يقبع داخل سجون العدو”.

صور| تغطية صحفية: "جانب من مناورة (الركن الشديد3) التي نفذتها الغرفة المشتركة لفصائل المقــ ـاومة الفلسطينية بغزة". pic.twitter.com/wk9XoXCucg — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 28, 2022

ويأتي تنفيذ المناورة قبل يوم من التصويت المقرر للحكومة الإسرائيلية الجديدة في الكنيست (البرلمان) بزعامة بنيامين نتنياهو والتي ستضم ائتلافا من أحزاب اليمين المعروفة بمواقفها المناهضة للفلسطينيين والعرب.

وتضم غرفة العمليات المشتركة 12 جناحا عسكريا، وهي: كتائب الشهيد عز الدين القسام، سرايا القدس، كتائب شهداء الأقصى- لواء العامودي، كتائب الشهيد عبد القادر الحسيني، ألوية الناصر صلاح الدين، كتائب المقاومة الوطنية الفلسطينية، كتائب أبو علي مصطفى، كتائب الشهيد جهاد جبريل، كتائب الأنصار، كتائب المجاهدين، مجموعات الشهيد أيمن جودة، وجيش العاصفة.

وتشكَّلت ”الغرفة المشتركة“ في 23 تموز/يوليو 2018، بين 12 جناح عسكري بعد انتهاكات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى؛ لمواجهة إجراءاته، التي كان أبرزها تركيب بوابات إلكترونية آنذاك.