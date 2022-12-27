عانقها وقبل قدميها.. مشهد مؤثر لأحد الأسرى المُفرَج عنهم في ليبيا لحظة لقائه والدته (فيديو)

أطلقت قوات المنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق الليبية سابقا ومقرها طرابلس، أمس الاثنين سراح اللواء الطيار عامر الجقم التابع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، ضمن صفقة لتبادل الأسرى.

وأظهر مقطع فيديو لحظة وصول الأسرى المفرج عنهم من قبل حفتر إلى مدينة الزاوية غربي ليبيا.

واتجه أحد الأسرى المفرج عنهم، إلى أمه بمجرد أن وقعت عينه عليها، فعانقها وقبل قدميها، واحتضنها طويلًا في مشهد مؤثر.

وأفاد مراسل الجزيرة مباشر أنه تم إطلاق سراح الجقم ضمن صفقة لتبادل الأسرى مقابل إطلاق سراح 15 أسيرًا كانوا محتجزين لدى قوات حفتر.

وتمت عملية التبادل في مدينة الشويرف على بعد 400 كلم جنوب شرق طرابلس، وهي الخط الفاصل بين قوات المنطقة الغربية وقوات حفتر.

يشار إلى أن الجقم كان يرأس سرب طائرات ميغ 23 التابعة لحفتر، وقد سقطت طائرته في ديسمبر/ كانون الأول 2019، على بعد 40 كيلومترًا غرب طرابلس أثناء قصفه لمدينة الزاوية إبان عدوان حفتر على العاصمة طرابلس، وذلك حين استهدفت قوات عملية بركان الغضب تلك الطائرة في سماء محور اليرموك جنوبي طرابلس.

كما شارك الجقم في قصف بنغازي ودرنة ومصراتة وطرابلس، وظهر في مقاطع عديدة وهو يتوعد بقصف قوات بركان الغضب المدافعة عن العاصمة طرابلس.

وقد أُسِر جنود القوات التابعة للمنطقة الغربية في الحرب التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس (عملية بركان الغضب)، إبان عدوان حفتر على العاصمة عام 2019.

وكانت قوات المنطقة الغربية، قد اشترطت على حفتر تسليمها نحو 15 أسيرًا من ثوار المنطقتين الشرقية والغربية، مقابل إطلاق سراح الجقم التابع لقواته، ورفض الإفراج عنه مقابل مبالغ مالية.