عيد الميلاد بلا هدنة.. زيلينسكي يكشف الوضع في دونباس وروسيا تهدد أوكرانيا إذا لم تنفذ مقترحاتها

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن الوضع على الخطوط الأمامية في منطقة دونباس “صعب ومؤلم”، ويتطلب من بلاده “أقصى قوة وتركيز”.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور “أولًا وقبل كل شيء، الأوضاع على الخطوط الأمامية -باخموت وكريمينا ومناطق أخرى في دونباس، تتطلب أقصى قدر من القوة والتركيز”.

وكشف أن الوضع صعب قائلًا “المحتلون ينشرون كل الموارد المتاحة لهم، وهي موارد كبيرة، لتحقيق بعض التقدم”، مذكّرًا بأن انقطاعات الكهرباء ما زالت مستمرة عن نحو 9 ملايين من السكان.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن مقترحات موسكو بشأن “نزع السلاح” و”القضاء على النزعة النازية” في أوكرانيا تعرفها كييف جيدًا.

وقال لافروف “مقترحاتنا لنزع السلاح والتخلص من النزعة النازية في الأراضي التي يسيطر عليها النظام والقضاء على التهديدات لأمن روسيا النابعة من هناك، بما في ذلك أراضينا الجديدة، معروفة للعدو”.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية عن لافروف قوله “إن الأمر متروك للسلطات الأوكرانية للوفاء بها، وإلا فإن الجيش الروسي سيبتّ في هذه القضية”، وقال “الأمر بسيط: نفذوه من أجل مصلحتكم وإلا فإن الجيش الروسي هو الذي سيحسم الأمر”.

This is not sensitive content – it's the real life of 🇺🇦.

Kherson. On the eve of Christmas, in the central part of the city. It's terror, it's killing for the sake of intimidation and pleasure.

The world must see what absolute evil we are fighting against. #russiaisateroriststate pic.twitter.com/ll1KAjHRom

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 24, 2022