العراق.. السيطرة على حريق ضخم بمصفاة نفط في أربيل (فيديو)

قالت الوكالة الرسمية العراقية، اليوم الثلاثاء، إن قوات الدفاع المدني سيطرت على حريق اندلع في مصفاة في أربيل بإقليم كردستان شمالي البلاد.

وقال مدير الدفاع المدني في أربيل إن حريق المصفاة التي تقع على طريق (الكوير- أربيل) لم يسفر عن وقوع ضحايا.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الدفاع المدني في أربيل الرائد سركوت كارش قوله “تمّت السيطرة على حريق مصفى الكوير من دون تسجيل خسائر بشرية”.

وأضاف “هناك خسائر مادية تضمنت 9 خزانات”.