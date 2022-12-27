حصار واعتداءات.. مستوطنون يستولون على “أرض الحمرا” المهمة جنوبي المسجد الأقصى (فيديو)

استولى مستوطنون بالقوة وتحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الثلاثاء على “أرض الحمرا” الفلسطينية المهمة، في حي وادي حلوة ببلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال حاصرت الأرض من جميع الجهات، ثم شرع المستوطنون بوضع سياج حديدي حولها، تزامنًا مع اعتداء القوات على الأهالي الذين تصدوا لعملية الاستيلاء.

وأفادت بأن عشرات المستوطنين اقتحموا بلدة سلوان، واستولوا على أرض الحمرا في منطقة العين التي تبلغ مساحتها حوالي 5 دونمات، وتعتبر أهم قطعة أرض في وادي حلوة لصالح التوسع الاستيطاني.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية أن عائلة سمرين تملك عقد مزارعة للأرض وحق الحراسة والمنفعة منذ أكثر من 70 سبعين عامًا، وتعتبر من النظام المائي لعين سلوان التاريخية، وكانت في الأصل بركتين كبيرتين لتجمع مياه العين.

🔴 مراسل صفا: مستوطنون بحماية قوات الاحتلال يقتحمون "بستان الحمراء" في بلدة سلوان بالقدس المحتلة ويُسيّجون المكان تمهيدًا للاستيلاء عليه pic.twitter.com/rY094lEoT4 — وكالة صفا (@SafaPs) December 27, 2022

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 3 شبان، لم تعرف هويتهم بعد، أثناء محاولتهم التصدي لاعتداءات المستوطنين، في وقت كان فيه المستوطنون يعتدون على الأهالي في حراسة قوات الاحتلال.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن “عشرات المستوطنين قاموا بأعمال تشييك وقص وتركيب في الأرض التي استولوا عليها في حي وادي حلوة ببلدة سلوان”، كما قاموا بتركيب كاميرات مراقبة عند مدخل الأرض التي استولوا عليها.

“تاريخية وأثرية ودينية”

ونقلت وكالة (صفا) الفلسطينية عن الباحث رضوان عمرو قوله إن الأهالي تفاجؤوا بالمستوطنين يقتحمون الأرض، ويضعون سياجًا حولها تمهيدا للاستيلاء عليها.

وقال إن “إدارة الأرض كانت مع الدير النصراني” ويوجد عقد زراعة قديم لمقدسي من عائلة سمرين، وما زالت قضية الأرض متداولة في محاكم الاحتلال.

وسط صرخات الأم "هذا ابني".. قوات الاحتلال تُحاصر الشاب فارس سمرين بعد الاعتداء عليه واصابته في حي وادي حلوة ببلدة سلوان بالقدس. pic.twitter.com/rl5Y1ZqgNt — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 27, 2022

ولفت الباحث الفلسطيني إلى أن المستوطنين اقتحموا الأرض اليوم الثلاثاء قبل انتهاء مهلة تمديد المحكمة، مبينًا أن الأرض أهم قطعة في بلدة سلوان من ناحية تاريخية وأثرية ودينية جنوبي المسجد الأقصى وتقع أسفل حي وادي حلوة وتبلغ مساحتها نحو 5 دونمات.

وأضاف أن الأرض كانت جزءًا من النظام المائي لعين سلوان التاريخية، وكانت بالأصل بركتين عظيمتين لتجميع مياه العين والأقصى لخدمة سكان مدينة القدس.

تغطية صحفية : "مشاهد من استيلاء الاحتلال على أرض الحمرا التي تقارب مساحتها خمس دونمات وتقع في قلب بلدة سلوان بالقدس". pic.twitter.com/QLbYODCx4K — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 27, 2022

وأشار إلى أن “الأرض والبرك كان لها علاقة وطيدة بالوجود النبوي في جنوبي المسجد الأقصى، وتحديدًا بمعجزات الشفاء التي أتى بها النبي عيسى عليه السلام قرب عين سلوان”.

وقال عمرو أنها “بوابة القدس اليمانية التي دخل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القدس متوجهًا إلى المسجد الأقصى في ليلة الإسراء والمعراج، ولها ارتباط بوجود نبي الله أيوب عليه السلام في السفح الجنوبي للأقصى”.