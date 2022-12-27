اكتشافات جديدة.. أردوغان يعلن ارتفاع احتياطات الغاز في البحر الأسود إلى 710 مليارات متر مربع

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن الحجم الإجمالي للغاز الطبيعي الذي اكتشفته بلاده في البحر الأسود يصل الآن إلى 710 مليارات متر مكعب بعد العثور على حقل جديد وتعديل لاكتشاف سابق.

وأضاف أردوغان، في تصريحات بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أن تركيا اكتشفت احتياطات جديدة تبلغ 58 مليار متر مكعب في حقل شايجوما-1، بالإضافة إلى تعديل بالزيادة للحجم المقدر في حقل سكاريا إلى 652 مليار متر مكعب من 540 مليارا سابقا.

وقال إنه نتيجة لتحليل البيانات، عدّلت البلاد ما أعلنته من قبل عن الكميات المتاحة من 540 مليار متر مكعب إلى 652 مليارا، مضيفا أن تركيا نقبت في 13 بئرا بحقل سكاريا.

وتابع “مع كشفنا الجديد في شايجوما-1، ارتفعت احتياطاتنا في البحر الأسود بمقدار 170 مليار متر مكعب إلى 710 مليارات”.

وأوضح أردوغان، الشهر الماضي، أن تركيا على مسار بدء الإنتاج من حقل سكاريا في 2023. وذكر، الاثنين، أن حقل شايجوما-1 المكتشف حديثا سيتم ربطه بحقل سكاريا ومنه إلى شبكة الغاز في البلاد.

وتعتمد تركيا، التي لديها القليل من النفط والغاز، بشكل كبير على واردات الغاز من روسيا وأذربيجان وإيران إضافة إلى واردات غاز طبيعي مسال من قطر والولايات المتحدة ونيجيريا والجزائر.

كما تنقب تركيا عن موارد هيدروكربونية في البحر المتوسط لكن عملياتها هناك تجري في مياه محل نزاع مما صعَّد التوتر مع اليونان وقبرص.

وبشكل منفصل، طرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فكرة إقامة “مركز للغاز” في تركيا بعد انفجارات ألحقت أضرارا بخطي نورد ستريم لأنابيب الغاز تحت بحر البلطيق وأوقفت مبيعات الغاز المباشرة لألمانيا.

وذكر أردوغان أن القيمة الإجمالية لاحتياطات الغاز الطبيعي المكتشفة من قِبل تركيا في البحر الأسود تبلغ نحو تريليون دولار وفق الأسعار الحالية.

وأكد تصميم حكومته على جعل تركيا مركزا للطاقة بالنسبة لمناطق بحر قزوين والبحر المتوسط والشرق الأوسط.

وأضاف “سنربط الشرق والغرب، ليس فقط بجسورنا في إسطنبول وجناق قلعة، ولكن بجسور الطاقة أيضا”.

وأكد أن هدف تركيا النهائي هو إنهاء الاعتماد على الخارج في النفط والغاز بشكل تام بأسرع وقت ممكن، وإعلان استقلالها في مجال الطاقة.