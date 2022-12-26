مصرع 32 على الأقل وعشرات الآلاف من الأمريكيين بلا كهرباء في عيد الميلاد بسبب العواصف القطبية (فيديو)

أودت عاصفة شتوية، ترافقها رياح جليدية وتجتاح وسط الولايات المتحدة وشرقها منذ أيام، بحياة أكثر من 30 شخصا وحرمت عشرات الآلاف من السكان من الكهرباء في يوم عيد الميلاد.

وأكدت السلطات الأمريكية مصرع 32 شخصا في 9 ولايات بينهم 13 في مقاطعة إيري بولاية نيويورك التي تضم مدينة بافالو حيث وصل ارتفاع الثلوج إلى 3 أمتار في بعض المناطق.

وعُثر على بعض الضحايا في سيارات وعلى آخرين في شوارع وسط الثلوج.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية (إن دبليو إس) في أحدث نشرة لها أنها تتوقع تساقط بين 30 و60 سنتيمترا من الثلوج ليلا، وأضافت “سيظل معظم شرق الولايات المتحدة في برد شديد حتى الاثنين قبل أن تصبح أكثر اعتدالا الثلاثاء”.

ومنذ مساء الأربعاء الماضي، تضرب الولايات المتحدة عاصفة نادرة في شدتها ترافقها رياح قطبية أدت إلى تساقط ثلوج كثيفة خصوصا في منطقة البحيرات العظمى.

وقال مارك بولونكارز المسؤول في مقاطعة إيري “لم يكن عيد الميلاد الذي أردناه”، معبّرا عن تخوفه من ارتفاع حصيلة الوفيات في منطقته. وتحدّث عن “أشخاص عالقين في سياراتهم منذ أكثر من يومين وآخرين في منازلهم بدرجات حرارة متدنية”.

وأضاف “الحصيلة المؤكدة لعدد وفيات العاصفة قفزت إلى 13 أمس الأحد، ارتفاعا من 3 سُجلت خلال الليل في منطقة بافالو.

وتابع بولونكارز “من بين أحدث الضحايا، عُثر على البعض في سيارات وآخرين تحت أكوام من الثلوج”، مضيفا أن عدد الوفيات قد يرتفع أكثر.

والجمعة، فرضت السلطات منع التنقل في هذه المنطقة لكن مئات الأشخاص ما زالوا عالقين في سياراتهم.

وقال مارك بولونكارز لشبكة (سي إن إن) إن فِرق الإغاثة تنتقل من سيارة إلى أخرى لترى “ما إذا كان هناك جثث”.

أزمة كبرى

واعترفت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول -المولودة في بافالو والتي نشرت الحرس الوطني- بأنها “أزمة كبرى”. وقالت “شهدتُ كل العواصف الشتوية في السنوات الستين الأخيرة”، مؤكدة أن العاصفة الحالية “هي الأسوأ”.

وأوضح بولونكارز أن التيار الكهربائي لن يعود بالكامل في بافالو حتى الاثنين المقبل، ودعا السكان إلى عدم مغادرة منازلهم لأن الطرق لا تزال غير آمنة، كما أعلن أن مطار بافالو الدولي سيبقى مغلقا حتى الثلاثاء.

وكان أكثر من 48 ألف منزل بدون كهرباء على الساحل الشرقي، الأحد، حسب الموقع الإلكتروني “باور آوتيج” الذي تحدّث عن انقطاع التيار عن نحو 150 ألف منزل في البداية.

وقالت خدمة الأرصاد الجوية الأمريكية أنها تتوقع عودة درجات الحرارة إلى معدلاتها الموسمية الطبيعية “بحلول منتصف الأسبوع المقبل”.

وأُلغي أكثر من 3000 رحلة جوية الأحد، تضاف إلى نحو 3500 رحلة أُلغيت السبت، و6000 الجمعة، وفق الموقع الإلكتروني لتتبّع حركة الملاحة “فلات أوير”.