غير صالح للإبحار وفُقد الاتصال به.. مخاوف من غرق قارب هجرة يحمل 180 روهينغيًا (فيديو)

قالت وكالة تابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين إن احتمال غرق قارب على متنه 180 من مسلمي الروهينغيا من شأنه أن يجعل عام 2022 أحد أسوأ الأعوام بالنسبة لهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي يحاول فيه اللاجئون الفرار من ظروف الحياة الصعبة في مخيمات بنغلادش.

ويعيش ما يقرب من مليون شخص من أقلية الروهينغيا في مخيمات مكتظة في بنغلادش ذات الأغلبية المسلمة بعد فرارهم من ميانمار، بما في ذلك عشرات الآلاف الذين فروا من وطنهم بعد أن شن جيش ميانمار حملة إبادة عام 2017.

وترفض ميانمار ذات الأغلبية البوذية منح الجنسية لمعظم الروهينغيا الذين ينظر لهم على أنهم مهاجرون غير شرعيين من جنوب آسيا.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مطلع الأسبوع إن قاربًا بدأ رحلته من بنغلادش في نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني يُخشى أن يكون مفقودًا في البحر وإن من المعتقد أن جميع ركابه البالغ عددهم 180 شخصًا قد لقوا حتفهم.

وأضافت أن القارب، الذي لم يكن صالحًا للإبحار، ربما بدأ في التصدع في أوائل ديسمبر/ كانون الأول قبل انقطاع الاتصال به.

وأضافت الوكالة أن مكان مغادرة القارب ليس معروفًا لكن 3 رجال من الروهينغيا، منهم واحد يخشى أنه فقد 4 من أفراد عائلته، قالوا إن القارب بدأ رحلته من بنغلادش.

وتشير تقديرات المفوضية إلى وفاة أو فقد ما يقرب من 900 من الروهينغيا في بحر أندامان وخليج البنغال في عام 2013 وأكثر من 700 في عام 2014.

وقال المتحدث باسم المفوضية بابار بالوش إن عام 2022 “أحد أسوأ الأعوام (للروهينغيا) من حيث عدد القتلى والمفقودين بعد عامي 2013 و2014” مضيفًا أن عدد من يحاولون الفرار عاود الارتفاع لمستويات لم يبلغها منذ ما قبل جائحة كورونا.

وقالت جماعات حقوق الإنسان إن عدد الروهينغيا الذين غادروا بنغلادش على متن قوارب هذا العام زاد بأكثر من 5 أمثاله مقارنة مع العام السابق.

وقال بالوش إن مكان اختفاء القارب الذي كان يحمل على متنه 180 شخصًا من الروهينغيا غير معروف حتى الآن.

كان زورق متهالك يحمل 57 لاجئًا من مسلمي الروهينغيا جميعهم من الرجال قد وصل إلى الساحل الغربي لإندونيسيا، أمس الأحد، بعد أن أمضوا شهرًا في البحر.

وهذا ثالث قارب ينقل لاجئين من الروهينغيا يصل إلى إندونيسيا ذات الأغلبية المسلمة في الأشهر الأخيرة، بعد قاربين حملا ما مجموعه 229 من الروهينغيا، ووصلا إلى أتشيه يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.