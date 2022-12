لإسناد الجنود على الأرض.. وزارة الدفاع التركية تكشف عن قوات أسطول المروحيات الهجومية (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع التركية مشاهد للقوات العاملة في أسطول المروحيات الهجومية.

وبثت الوزارة المقطع المصور، الاثنين، عبر حسابها على تويتر، وأكدت أن أسطول المروحيات الهجومية “يعمل في مختلف الظروف وأصعب الأوقات، لإسناد الجنود على الأرض وتوفير الحماية لهم”.

Taarruz Helikopter Filosu olarak Kahraman Mehmetçiğimize en ufak zarar gelmesin diye her şartta, her koşulda, zor zamanlarda, mermilerin arasında pençelerimiz her zaman hainlerin üzerindedir!#HerDağınZirvesiMehmetçik 🇹🇷 pic.twitter.com/AZ9dMLbpfU

