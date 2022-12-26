سوريا.. مظاهرات في درعا تطالب بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين (فيديو)

شهدت مدينة جاسم وبلدة تل شهاب في ريف درعا جنوبي سوريا، مساء الأحد، مظاهرات تطالب بإسقاط النظام والإفراج عن المعتقلين.

وتشهد محافظتا السويداء ودرعا -الواقعتان تحت سيطرة النظام السوري- تجدد المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام، من ضمن مطالب معيشية وحقوقية أخرى يطالب بها المحتجون في الساحات وأماكن التجمع العامة في المحافظتين المحاذيتين للعاصمة دمشق.

وشهدت مدينة جاسم مظاهرات منذ أيام عدة للمرة الأولى منذ إعادة النظام سيطرته على درعا عام 2018.

واستمرت الاحتجاجات 3 أيام على التوالي، ورفع فيها الأهالي لافتات حملت مطالبهم، فكتبوا عليها “الحرية للمعتقلين” و”لأجل المعتقلين سنخرج كل يوم”، وفق ما ذكر موقع “تجمع أحرار حوران” الإلكتروني.

وردد المتظاهرون شعار “الشعب يريد إسقاط النظام”، مما يعيد إلى الذاكرة مشاهد اندلاع شرارة الانتفاضة الأولى من المحافظة ذاتها عام 2011، قبل أن تتوسع في معظم المحافظات السورية.

ودعا المتظاهرون أهالي مدن وبلدات درعا للتضامن معهم والخروج باحتجاجات نصرة للمعتقلين وحقهم في الحرية، وتنديدًا بالاعتقالات التي تمارسها الأجهزة الأمنية والمليشيات المحلية في المحافظة.

وتسود مؤخرًا حالة من الغضب الشعبي في مناطق سيطرة النظام على خلفية اشتداد أزمة شح المحروقات منذ مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، والتي طالت تداعياتها مختلف القطاعات الحيوية في البلاد، وتسببت بشلل حركة المواصلات في مختلف المحافظات، وبارتفاع أسعار معظم السلع الغذائية والاستهلاكية.