تايوان: الصين نفذت أكبر توغل داخل منطقة دفاعنا الجوي

قالت حكومة تايوان، اليوم الاثنين، إن 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، من بينها طائرات مقاتلة ومسيرة، دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك في أكبر توغل صيني يعلن عنه حتى الآن.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن 43 من تلك الطائرات عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان، وهي منطقة فاصلة غير رسمية بين الجانبين تقع داخل منطقة الدفاع، في الوقت الذي تواصل فيه بيجين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.

71 PLA aircraft and 7 PLAN vessels around Taiwan were detected in our surrounding region by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/DagRhnN69F

— 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) December 26, 2022