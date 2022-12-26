تايوان: الصين نفذت أكبر توغل داخل منطقة دفاعنا الجوي

قالت حكومة تايوان، اليوم الاثنين، إن 71 طائرة تابعة للقوات الجوية الصينية، من بينها طائرات مقاتلة ومسيرة، دخلت منطقة الدفاع الجوي التايوانية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك في أكبر توغل صيني يعلن عنه حتى الآن.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية في بيان إن 43 من تلك الطائرات عبرت خط المنتصف بمضيق تايوان، وهي منطقة فاصلة غير رسمية بين الجانبين تقع داخل منطقة الدفاع، في الوقت الذي تواصل فيه بيجين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة التي تعتبرها الصين جزءًا من أراضيها.

71 PLA aircraft and 7 PLAN vessels around Taiwan were detected in our surrounding region by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/DagRhnN69F — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) December 26, 2022

أكبر توّغل

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في تايوان إن هذا هو أكبر توغل لسلاح الجو الصيني في منطقة الدفاع التايوانية حتى الآن على الرغم من عدم وجود شعور بالخطر على الجزيرة التي تتعرض لضغوط متزايدة من الصين في السنوات القليلة الماضية.

وقالت الصين، التي تعتبر تايوان جزءًا من أراضيها، إنها أجرت “تدريبات هجومية” في البحر والمجال الجوي حول تايوان أمس الأحد ردًّا على ما وصفته باستفزاز تايبه والولايات المتحدة.

وقالت تايوان، التي ترفض بشدة مزاعم الصين بالسيادة عليها، إن التدريبات تظهر خرق بيجين للسلم الإقليمي ومحاولتها ترهيب الشعب التايواني.

11 PLA aircraft and 3 PLAN vessels around Taiwan were detected in our surrounding region by 6 a.m.(UTC+8) today. R.O.C. Armed Forces have monitored the situation and tasked CAP aircraft, Navy vessels, and land-based missile systems to respond these activities. pic.twitter.com/vGKq1fyjwA — 國防部 Ministry of National Defense, R.O.C. 🇹🇼 (@MoNDefense) December 24, 2022

“استفزازات” صينية

وقال مسؤول تايواني كبير مطلع على الوضع الأمني في المنطقة لرويترز إن تقديرات الحكومة التايوانية تشير إلى أن “الاستفزازات” العسكرية الصينية جاءت للتعبير عن غضب بيجين من قانون التفويض الدفاعي الأمريكي الجديد الذي يعزز المساعدة العسكرية لتايوان.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن القوات الجوية الصينية أرسلت خلال التدريبات طائرات حربية من عدة مواقع في جميع أنحاء البلاد في محاكاة لهجمات على السفن الحربية التايوانية والأمريكية.

وقال مكتب رئيسة تايوان تساي إينج وين في بيان إن تساي ستدعو لعقد اجتماع أمن قومي رفيع المستوى صباح غد الثلاثاء لمناقشة سبل تعزيز نظام الدفاع المدني في تايوان يليه مؤتمر صحفي حول

إجراءات الدفاع المدني الجديدة.

ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل لكن وزارة الدفاع قالت إنها تدرس تمديد الخدمة العسكرية الإلزامية لما يزيد على أربعة أشهر.