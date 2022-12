محكمة أمريكية تأمر المارينز السماح للمجندين السيخ بالإبقاء على لحاهم وعمائمهم

أمرت محكمة أمريكية، يوم الجمعة، قيادة قوات “المارينز” السماح للمجندين السيخ بالإبقاء على لحاهم وعمائمهم، رافضة مزاعم سلاح النخبة في الجيش الأمريكي بأن الإعفاءات الدينية تقلل من التماسك داخله.

ويسمح الجيش الأمريكي مثل العديد من الجيوش الأجنبية الأخرى بمتطلبات العقيدة السيخية التي تحظر على الرجال قص شعرهم وتشذيب لحاهم كما تفرض وضع العمامة على الرأس.

وكان سلاح مشاة البحرية (المارينز) قد رفض منح 3 مجندين من السيخ اجتازوا اختبارات التجنيد العام الماضي استثناءات بإطلاق لحاهم ووضع عمائمهم خلال فترة التدريب الأساسية التي تستمر 13 أسبوعًا، رغم أن الثلاثة بإمكانهم فعل ذلك في أوقات أخرى.

The US Marines Corps are to allow Sikh recruits to maintain their beards and wear turbans. Read more here. #Marines #Sikh #Turban #religiousfreedom https://t.co/dtfOwiuPhl

