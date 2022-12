بعد منع التعليم.. طالبان تعلق توظيف النساء بالمنظمات غير الحكومية وتنديد دولي واسع

أمرت حكومة حركة طالبان، أمس السبت، جميع المنظمات غير الحكومية الأجنبية والمحلية في أفغانستان بتعليق توظيف النساء.

وذكرت رسالة من وزير الاقتصاد قاري الدين محمد حنيف، أكدها المتحدث باسم الوزارة عبد الرحمن حبيب، أنه لن يتم السماح بعمل الموظفات في المنظمات غير الحكومية حتى إشعار آخر لعدم التزام بعضهن بقواعد الزي الإسلامي.

وأضافت الرسالة أن أي منظمة لا تمتثل للأمر سيتم إلغاء ترخيصها التشغيلي في أفغانستان.

وقالت الوزارة في رسالتها إنها تلقت “شكاوى خطيرة” بشأن موظفات يعملن في منظمات غير حكومية، ولا يتبعن قواعد اللباس المناسبة بما يشمل الحجاب.

ولم يتضح ما إذا كان الأمر ينطبق على جميع النساء أو الأفغانيات فقط العاملات في المنظمات غير الحكومية.

ويأتي القرار بعد أيام من إصدار حكومة طالبان أمرًا للجامعات بمنع الطالبات من الحضور، الأمر الذي قوبل بإدانة دولية قوية وأشعل بعض الاحتجاجات وأثار انتقادات شديدة داخل أفغانستان.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلقه إزاء قرار طالبان، وقال على تويتر إنه يشعر “بقلق عميق” من أن هذه الخطوة “ستؤدي إلى تعطيل المساعدة الحيوية والمنقذة لحياة الملايين”.

وأضاف “النساء أساسيات في العمليات الإنسانية بجميع أنحاء العالم، وقد يكون هذا القرار مدمرًا بالنسبة للشعب الأفغاني”.

Deeply concerned that the Taliban’s ban on women delivering humanitarian aid in Afghanistan will disrupt vital and life-saving assistance to millions. Women are central to humanitarian operations around the world. This decision could be devastating for the Afghan people.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) December 24, 2022