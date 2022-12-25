تائهون في البحر منذ شهر.. مركب متهالك يحمل العشرات من مسلمي الروهينغا يصل إلى إندونيسيا (فيديو)

وصل زورق متهالك يحمل 57 لاجئا من مسلمي الروهينغيا جميعهم من الرجال إلى الساحل الغربي لإندونيسيا، اليوم الأحد، بعد أن أمضوا شهرًا في البحر، وفق ما أفاد مسؤول في شرطة أتشيه، لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويخاطر الآلاف من الروهينغيا ومعظمهم مسلمون ويتعرضون للاضطهاد في بورما ذات الأغلبية البوذية، بحياتهم كل عام في رحلات بحرية طويلة ومكلفة، وغالبًا في سفن متداعية في محاولة للوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة ويناردي إن القارب الخشبي وصل صباحا إلى الشاطئ في إقليم أتشيه في أقصى غرب إندونسيا.

وأضاف “محرك القارب كان معطلًا وحملت الرياح القارب إلى شاطئ قرية لادونغ. قالوا إنهم كانوا تائهين في البحر منذ شهر”.

وقال رئيس مكتب الهجرة المحلي تيلمايزول سياتري إن اللاجئين سيتم إيواؤهم مؤقتًا في منشأة حكومية محلية، وأضاف “سننسق مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية حتى يمكن التعامل مع هذه القضية على نحو حسن”.

وهذا ثالث قارب ينقل لاجئين من الروهينغيا يصل إلى إندونيسيا ذات الأغلبية المسلمة في الأشهر الأخيرة، بعد قاربين حملا ما مجموعه 229 من الروهينغيا ووصلا إلى أتشيه يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

مخاوف من احتمال غرق سفينة اخرى

يأتي ذلك فيما دعا سياسيون من جنوب شرق آسيا ومفوضية اللاجئين إلى إنقاذ سفينة أخرى تحمل ما يصل إلى 200 لاجئ من الروهينغيا، بينهم نساء وأطفال، تائهين في البحر منذ عدة أسابيع.

وشوهدت السفينة في المياه القريبة من تايلاند وماليزيا وإندونيسيا والهند في بحر أندامان ومضيق ملقا، أحد أكثر طرق الشحن ازدحامًا في العالم.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأسبوع الماضي، إنه أُبلغ عنها منذ أواخر نوفمبر الماضي، وإنها تلقت تقارير عن وفاة ما لا يقل عن 20 شخصا على متنها، فيما من بقوا أحياء ليس لديهم طعام ولا ماء.

وقال مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في آسيا والمحيط الهادئ إندريكا راتواتي في بيان “من المؤلم معرفة أن الكثير من الأشخاص، منهم أطفال، قد لقوا حتفهم بالفعل”.

ويعيش أكثر من مليون لاجئي الروهينغيا القادمين من ميانمار في مخيمات مكدسة في بنغلادش ذات الأغلبية المسلمة، بما يشمل عشرات الآلاف من الذين فروا من ميانمار بعدما نفذ جيشها حملة عسكرية مهلكة ضدهم في 2017.

وترفض ميانمار منح الجنسية لأغلب مسلمي الروهينغيا الذين يُنظر لهم باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين وغير مرغوب فيهم من جنوب آسيا.