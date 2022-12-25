سياسة|إندونيسيا

تائهون في البحر منذ شهر.. مركب متهالك يحمل العشرات من مسلمي الروهينغا يصل إلى إندونيسيا (فيديو)

25/12/2022

وصل زورق متهالك يحمل 57 لاجئا من مسلمي الروهينغيا جميعهم من الرجال إلى الساحل الغربي لإندونيسيا، اليوم الأحد، بعد أن أمضوا شهرًا في البحر، وفق ما أفاد مسؤول في شرطة أتشيه، لوكالة الأنباء الفرنسية.

ويخاطر الآلاف من الروهينغيا ومعظمهم مسلمون ويتعرضون للاضطهاد في بورما ذات الأغلبية البوذية، بحياتهم كل عام في رحلات بحرية طويلة ومكلفة، وغالبًا في سفن متداعية في محاولة للوصول إلى ماليزيا أو إندونيسيا.

وقال المتحدث باسم شرطة المنطقة ويناردي إن القارب الخشبي وصل صباحا إلى الشاطئ في إقليم أتشيه في أقصى غرب إندونسيا.

وأضاف “محرك القارب كان معطلًا وحملت الرياح القارب إلى شاطئ قرية لادونغ. قالوا إنهم كانوا تائهين في البحر منذ شهر”.

الأمم المتحدة وصفت الروهينغيا بأنهم الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم (رويترز)

وقال رئيس مكتب الهجرة المحلي تيلمايزول سياتري إن اللاجئين سيتم إيواؤهم مؤقتًا في منشأة حكومية محلية، وأضاف “سننسق مع المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية حتى يمكن التعامل مع هذه القضية على نحو حسن”.

وهذا ثالث قارب ينقل لاجئين من الروهينغيا يصل إلى إندونيسيا ذات الأغلبية المسلمة في الأشهر الأخيرة، بعد قاربين حملا ما مجموعه 229 من الروهينغيا ووصلا إلى أتشيه يومي 15 و16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

مخاوف من احتمال غرق سفينة اخرى

يأتي ذلك فيما دعا سياسيون من جنوب شرق آسيا ومفوضية اللاجئين إلى إنقاذ سفينة أخرى تحمل ما يصل إلى 200 لاجئ من الروهينغيا، بينهم نساء وأطفال، تائهين في البحر منذ عدة أسابيع.

وشوهدت السفينة في المياه القريبة من تايلاند وماليزيا وإندونيسيا والهند في بحر أندامان ومضيق ملقا، أحد أكثر طرق الشحن ازدحامًا في العالم.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأسبوع الماضي، إنه أُبلغ عنها منذ أواخر نوفمبر الماضي، وإنها تلقت تقارير عن وفاة ما لا يقل عن 20 شخصا على متنها، فيما من بقوا أحياء ليس لديهم طعام ولا ماء.

مسلمون من أقلية الروهينغيا في مخيم للجوء ببنغلاديش
مسلمون من أقلية الروهينغيا في مخيم للجوء ببنغلادش (غيتي)

وقال مدير مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في آسيا والمحيط الهادئ إندريكا راتواتي في بيان “من المؤلم معرفة أن الكثير من الأشخاص، منهم أطفال، قد لقوا حتفهم بالفعل”.

ويعيش أكثر من مليون لاجئي الروهينغيا القادمين من ميانمار في مخيمات مكدسة في بنغلادش ذات الأغلبية المسلمة، بما يشمل عشرات الآلاف من الذين فروا من ميانمار بعدما نفذ جيشها حملة عسكرية مهلكة ضدهم في 2017.

وترفض ميانمار منح الجنسية لأغلب مسلمي الروهينغيا الذين يُنظر لهم باعتبارهم مهاجرين غير شرعيين وغير مرغوب فيهم من جنوب آسيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات