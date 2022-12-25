خروج مستشفى الثورة العام في تعز المحاصَرة عن الخدمة بسبب نفاد وقود الديزل

أعلنت هيئة مستشفى الثورة العام بمدينة تعز المحاصَرة جنوبي اليمن خروج مستشفى الهيئة عن الخدمة بسبب نفاد مادة الديزل.

وأضافت الهيئة في منشور عبر صفحتها على فيسبوك أن الظلام الدامس خيّم في كل الأقسام، وأن الخطر يهدد حياة المرضى في مركز الغسيل الكلوي والعناية المركزة والعمليات وبقية الأقسام الأخرى.

وتعاني تعز حصارًا أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في المدينة، خاصة المستشفيات والمراكز الطبية.

وكشفت جولة سابقة للجزيرة مباشر معاناة مركز علاج السرطان في المدينة عجزًا شديدًا جدًّا في العلاجات الكيماوية والعلاجات الداعمة.

وتُعَد “المؤسسة الوطنية لمكافحة السرطان في تعز” أو ما يُعرف بـ”مركز الأمل لعلاج الأورام” ثاني أكبر مستشفى علاجي في اليمن بعد مركز علاج الأورام بالمستشفى الجمهوري في العاصمة صنعاء.

ويستقبل مركز الأمل في تعز مرضى السرطان من 5 محافظات محيطة بالمحافظة. وتُعَد تعز إحدى كبرى المحافظات من حيث عدد المصابين بمرض السرطان، وأغلبهم من الأطفال.

ومن عام إلى آخر، يزداد عدد الحالات التي تصل إلى المركز للعلاج من تعز ومحيطها.

ويشهد اليمن حربًا مستمرة منذ أكثر من 8 سنوات بين القوات الموالية للحكومة الشرعية والحوثيين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/أيلول 2014.