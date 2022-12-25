بوتين: مستعدون للتفاوض مع جميع أطراف الصراع في أوكرانيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مستعدة للتفاوض مع كل أطراف الصراع الأوكراني، مشيرًا إلى أن كييف وداعميها الغربيين رفضوا المشاركة في محادثات.

وقال بوتين في مقابلة مع التلفزيون الروسي “نحن مستعدون للتفاوض مع كل الأطراف المعنية بشأن حلول مقبولة، لكن الأمر يعود لهم، لسنا من يرفض التفاوض لكن هم من يرفضونه”.

واتهم بوتين الغرب بالسعي إلى “تقسيم” روسيا، وذلك بعد أكثر من عشرة أشهر من الهجوم العسكري الذي شنه الكرملين على الدولة المجاورة.

وقال بوتين “كل شيء يستند إلى سياسة خصومنا الجيوسياسيين الذين يهدفون إلى تقسيم روسيا، روسيا التاريخية”، مؤكدًا أن “هدف” موسكو “مختلف تمامًا، وهو توحيد الشعب الروسي”.

وتابع: “أعتقد أننا نتحرك في الاتجاه الصحيح، ندافع عن مصالحنا الوطنية ومصالح مواطنينا وشعبنا، وليس لدينا خيار آخر غير حماية مواطنينا”.

من جهته، تجاهل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الأشهر الأخيرة إمكانية إجراء محادثات مع موسكو، مؤكدًا أنه لا يريد بدء محادثات مع روسيا “طالما أن بوتين هو الرئيس”.

كذلك، تعهّد زيلينسكي باستعادة المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمّتها روسيا في أيلول/سبتمبر الماضي -دونيتسك ولوغانسك وزابوريجيا وخيرسون- إضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014.