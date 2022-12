مسؤول أوكراني يطالب بـ”تصفية” مصانع الأسلحة الإيرانية وبوتين يسعى لزيادة الذخائر ومواصلة الحرب

طالب مساعد كبير للرئيس الأوكراني بـ”تصفية” مصانع الصواريخ والطائرات المسيرة الإيرانية، في حين طلب الرئيس الروسي من شركات تصنيع الأسلحة ضمان حصول الجيش على الأسلحة التي يحتاج إليها للقتال في أوكرانيا.

وكتب (ميخائيلو بودولياك) مستشار الرئيس الأوكراني على تويتر اليوم السبت، أن إيران “تهين بشكل صارخ، العقوبات الدولية”، ودعا إلى تدمير مصانع الأسلحة الإيرانية ردًّا على ذلك والقبض على موردي تلك الأسلحة.

Iran, planning to boost missile, drone supplies for Russia, blatantly humiliates the institution of international sanctions… Important to abandon nonworking sanctions, invalid UN resolutions concept, & move to more destructive tools – liquidation of plants, arrest of suppliers…

جاء ذلك في حين طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من رؤساء شركات تصنيع الأسلحة بذل قصارى جهدهم لضمان حصول الجيش الروسي على جميع الأسلحة والمعدات العسكرية التي يحتاج إليها للقتال في أوكرانيا.

وقال بوتين، خلال زيارة لمركز تولا لتصنيع الأسلحة، إن الحرب الروسية في أوكرانيا تأتي في إطار جهد تاريخي لمواجهة ما سماه التأثير الزائد عن الحد للقوى الغربية على الشؤون العالمية.

وأضاف، أن المهمة الرئيسية التي يجب أن تأتي على رأس الأولويات هي “تزويد الوحدات وقوات الخطوط الأمامية بكل ما يحتاجون إليه من أسلحة ومعدات وذخيرة وعتاد بالكميات اللازمة والجودة المناسبة في أقرب وقت ممكن”.

وفي ذات الشأن، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كييف ستعزز وجودها في أفريقيا العام المقبل من خلال فتح عشر سفارات جديدة وتعزيز علاقاتها التجارية مع دول القارة.

وتحاول أوكرانيا حاليًّا حشد الدول الأفريقية للدفاع عن قضيتها في الوقت الذي تواجه فيه الهجوم الروسي، وتأمل تحقيق ذلك من خلال تشجيع مبادرة الحبوب للتخفيف من حدة الجوع في البلدان المعرضة بشدة للخطر.

وتسبب الحصار الروسي لصادرات أوكرانيا الزراعية عبر البحر الأسود في حدوث نقص عالمي في الحبوب والأسمدة في وقت سابق من هذا العام، مما عرض حياة الملايين للخطر قبل أن يخفف اتفاق بوساطة الأمم المتحدة هذا الحصار إلى حد ما في يوليو/ تموز الماضي.

وقال زيلينسكي أمام تجمع للدبلوماسيين في كييف أمس الجمعة “نعمل على إصلاح علاقاتنا مع عشرات الدول الأفريقية، سنحتاج إلى تعزيز هذه العلاقات العام المقبل”.

وإلى جانب افتتاح سفارات جديدة لبلاده في أفريقيا، قال زيلينسكي إن أوكرانيا تهدف إلى إنشاء مكاتب تمثيل تجاري في العديد من المراكز الرئيسية بالقارة التي قال إن “تمثيل مصالح أوكرانيا فيها أقل مما ينبغي أن يكون عليه حتى الآن”.

ولم يحدد زيلينسكي الدول التي سيتم فيها إنشاء هذه السفارات أو المكاتب التجارية لكنه أوضح أنه يود أن يكون لبلاده تمثيل في 30 دولة أفريقية في نهاية المطاف.

Mobility is the foundation of success in modern warfare.

We are doing everything possible to make the Iranian drones lose this marathon.

📸 @TDF_UA pic.twitter.com/ecj7pw32Uv

— Defense of Ukraine (@DefenceU) December 14, 2022