كوريا الشمالية تطلق صاروخين باليستيين قبالة ساحلها الشرقي (فيديو)

قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين نحو البحر قبالة ساحلها الشرقي، الجمعة.

وهذا الإطلاق هو الأحدث في سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الصواريخ أجرتها بيونغ يانغ هذا العام.

ويأتي الإطلاق بعد أيام عدة من تقارير تزعم بأن كوريا الشمالية تقوم بنقل ذخائر إلى القوات الروسية.

وقالت كوريا الجنوبية إن الصواريخ التي تطلقها جارتها الشمالية تزعزع استقرار المنطقة.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخين حلّقا لمسافة 350 كيلومترًا و250 كيلومترًا على التوالي بعد إطلاقهما في حوالي الساعة (07:30 بتوقيت غرينتش) من منطقة سونان في العاصمة بيونغ يانغ.

كما أبلغ خفر السواحل الياباني عن رصد إطلاق ما يشتبه بكونه صاروخًا باليستيًا.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن مثل هذه العمليات تمثل “استفزازًا خطيرًا يضر السلام والاستقرار” في شبه الجزيرة الكورية وما حولها، وانتهاكًا واضحًا لقرارات الأمم المتحدة، وحث كوريا الشمالية على التوقف عن إطلاق الصواريخ فورًا.

وقالت هيئة الأركان المشتركة في بيان “سنتابع التطورات مع الولايات المتحدة ونراقبها في إطار استعدادنا لأي استفزازات أخرى من جانب كوريا الشمالية مع الحفاظ على تأهبنا بناء على قدرتنا على الرد الساحق على أي استفزازات”.

وندد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو بعملية الإطلاق الأخيرة، ووصفها بأنها “غير مقبولة على الإطلاق”.

وقال الجيش الأمريكي إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية، الجمعة، لا يشكل تهديدًا مباشرًا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو حلفاء الولايات المتحدة، لكن الإجراء يسلط الضوء على “التأثير المزعزع للاستقرار” لبرامج بيونغ يانغ النووية والصاروخية.

ونفت وزارة الخارجية في كوريا الشمالية تقريرًا إعلاميًا أفاد بأنها قدمت ذخائر لروسيا، ووصفته بأنه “لا أساس له”، ونددت بالولايات المتحدة لتزويدها أوكرانيا بأسلحة فتاكة.