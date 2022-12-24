والدتها حملت النعش.. تشييع شهيدة بعد 8 أشهر من احتجاز جثمانها في ثلاجات الاحتلال (فيديو)

شيعت حشود من الفلسطينيين في مدينة الخليل، مساء أمس الجمعة، جثمان الشهيدة مها كاظم الزعتري (24 عامًا) التي استشهدت بالقرب من المسجد الإبراهيمي في 10 أبريل/ نيسان الماضي.

واستشهدت الشابة الفلسطينية مها الزعتري برصاص الاحتلال بتاريخ 10 أبريل 2022 قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية، وكانت سلطات الاحتلال تحتجز جثمانها منذ ذلك الوقت.

تغطية صحفية: "تشييع جثمان الشابة مها الزعتري بعد تسليم الاحتـ ــلال لجثمانها عقب احتجازه لـ8 أشهر، حيث كانت قد ارتقــ ــت قرب المسجد الإبراهيمي في الخليل". pic.twitter.com/OjH5Nkoolb — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 23, 2022

وسلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جثمان الشهيدة مها، بعد ظهر أمس على حاجز عسكري غربي الخليل، بعد احتجازه بالثلاجات منذ استشهادها بالقرب من المسجد الإبراهيمي.

وانطلقت مراسم التشييع في جنازة عسكرية من المستشفى الأهلي بالخليل، باتجاه منزل عائلة الشهيدة التي ألقت نظرة الوداع على جثمانها، قبل الصلاة عليه، ومواراتها الثرى في مقبرة الشهداء بضاحية البلدة.

تشييع جثمان الشهيدة مها الزعتري في الخليل بعد تسليم الاحتلال لجثمانها عقب احتجازه لـ8 أشهر pic.twitter.com/5faBuTilGS — طالب الشهادة (@TAlshhadt) December 23, 2022

وداع مؤثر

وفي مشهد مؤثر، حملت والدة الشهيدة مها جثمان ابنتها مع المشيعين وهي تترحم وسط الدموع على ابنتها الشابة، أثناء حمل النعش عقب تسليم جثمانها من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

وقال منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، إن الشابة مها الزعتري أعدمت رميًا بالرصاص دون أي دليل على قيامها بتنفيذ عملية طعن كما زعم جيش الاحتلال.

تشييع الشهيدة مها الزعتري في جنازة عسكرية من مستشفى الاهلي بالخليل، علمًا أنها ارتقت بشهر أبريل والاحتلال سلّم جثمانها اليوم. pic.twitter.com/Njg7KhJhSy — Jmedia (@Jmediaps) December 23, 2022

وأشار إلى أن الإفراج عن جثمان الشهيدة، يأتي في سياق متابعة جهات الاختصاص لاسترداد جثامين الشهداء، والضغط الرسمي والشعبي والقانوني والحملات المطالبة باسترداد جثامين الشهداء.

وتواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز 117 جثمانًا في الثلاجات، بينهم 12 طفلًا، و11 أسيرًا آخرهم الشهيد ناصر أبو حميد، كما تحتجز 256 جثمانًا فيما يسمى “مقابر الأرقام”، و74 مفقودًا.

صلاة الجنازة على الشهيدة مها الزعتري في #الخليل عقب تسليم جثمانها مساء اليوم بعد احتجازه 8 شهور لدى الاحتلال الإسرائيلي pic.twitter.com/REbUX4g0a0 — الساهرة (@alsahera_ar) December 23, 2022

وفي سبتمبر/ أيلول 2019، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارًا يجيز للقائد العسكري الإسرائيلي احتجاز جثامين فلسطينيين قتلهم الجيش ودفنهم مؤقتًا لأغراض استعمالهم أوراق تفاوض مستقبلية.

والدة الشهيدة مها الزعتري بأعلى صوتها لحظة وصول جثمان ابنتها :

" شهيدة بإذن الله.. رفعتي رأسنا ورأس كل عائلتك"

العناق الأخير والفخر الأبدي.

اليوم ستسقط دموع هذه الأم على جثمان ابنتها البارد لينعم بالدفء. احتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيدة مها من تاريخ 10/4/2022 ليومنا هذا. pic.twitter.com/d1eI6W2Vpv — المرأة الفلسطينية (@palestinewomen_) December 23, 2022

الخليل : تشييع جثمان الشهيدة مها كاظم الزعتري 24 عام والتي إستشهدت بتاريخ 10 ابريل 2022 وأفرجت قوات الاحتلال اليوم عن جثمانها. pic.twitter.com/EwpsbyZtXr — شبكة فلسطين للأنباء (@shfanews_net) December 23, 2022