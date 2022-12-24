أردوغان يعلن عن “بشائر جديدة” للشعب التركي بشأن الغاز (فيديو)

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيزف، الاثنين المقبل، بشائر جديدة للشعب بشأن الغاز الطبيعي.

وأضاف خلال افتتاح عدد من المشروعات في ولاية أرضروم شمال شرقي البلاد “نعمل ليلا ونهارا لربط الغاز المكتشف في البحر الأسود بنظامنا الوطني، والاثنين سنزف بشائر جديدة لشعبنا بهذا الصدد”.

وتابع “سنزف أيضا بشائر جديدة لشعبنا بعد وضع الغاز المكتشف في البحر الأسود قيد الاستخدام”.

يشار إلى أن تركيا اكتشفت احتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي تُقدَّر بـ540 مليار متر مكعب في البحر الأسود، ومن المنتظر بدء استخراجه في الربع الأول من 2023.