مصريون يتكدسون على أبواب إيطاليا سعيا لطلب اللجوء.. ما القصة؟ (فيديو)

وثق مصريون في إيطاليا عبر مقاطع على حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، حالة من التكدس لمهاجرين مصريين، أمام مركز شرطة (كستورا) في ميلان، يسعون لتقديم أوراق طلبات لجوء.

وأظهرت مقاطع متداولة لعشرات المصريين وهم أمام المكتب المعني باستقبال طلبات اللجوء بمنطقة (فيا كاجني) في إيطاليا، بعد رحلة هجرة غير شرعية، استغرقت أيامًا في البحر الأبيض المتوسط.

وقال الكاتب الصحفي سمير القريوتي إن “المهاجرين المصريين جزء من أعداد كبيرة تلجأ إلى أوربا، ويحاولون التقدم بطلبات اللجوء السياسي التي تدرس وتخوض عملية فحص دقيقة خاصة مع الحكومة الإيطالية الحالية التي أعلنت تشددها في منح الإقامة للمهاجرين غير الشرعيين”.

وأوضح أن وزارة الداخلية الإيطالية لاحظت ارتفاعًا كبيرًا في أعداد المهاجرين المصريين غير الشرعيين “وهذا أمر يتم البحث عن سببه”.

ولفت إلى أن الحكومة الإيطالية رحبت بمن يهاجر بطرق شرعية ولديه حق العمل والهجرة والإقامة، “لكن من يأتي بطرق غير شرعية فلا يتم استيعابه أو إيواؤه إلا عبر المعاملات المتفق عليها أوربيًا”.

وكانت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية ذكرت منذ يومين في تقرير لها أن نحو ألف أجنبي، كثير منهم من طالبي اللجوء تجمعوا في منطقة نيغواردا مما دفع الشرطة لعمل حواجز أمام قسم الشرطة الذي يضم مكتبًا للهجرة واللجوء أيضًا”.

يأتي ذلك تزامنًا مع تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، تحدثت فيه عن مخاطر هجرة جديدة غير شرعية نحو أوربا، لافتة إلى أن أعداد الشباب المصريين الباحثين عن الهجرة في تزايد.

الهدف النهائي ليس إيطاليا

من جهته قال أندريا نوشيتا، مسؤول جمعية سانت إيجيديو بصقلية التابعة للفاتيكان إن العديد من المهاجرين يرغبون بالانتقال إلى دول أخرى.

وأضاف “هذه مشكلة أوربية، وعلى كل بلد في أوربا تحمل المسؤولية”، مشيرًا إلى أن اللاجئين يسيرون بالطرق غير الشرعية لعدم قدرتهم على الوصول إلى أوربا بالطرق القانونية.

ولفت إلى مسار اسمه “الهجرة الإنسانية” الذي سوف يسمح للناس بالدخول إلى أوربا بطريقة قانونية.