بعد مقتل 3 منهم.. صدامات بين متظاهرين أكراد وقوات الأمن الفرنسية ووزير الداخلية يكشف تفاصيل جديدة بشأن المنفّذ (فيديو)

استنكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون “الهجوم المشين” الذي استهدف الجالية الكردية في فرنسا حيث قُتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرين، الجمعة، برصاص مسلّح أطلق النار في وسط باريس.

وأضاف ماكرون في تغريدة “كل التعاطف مع الضحايا، الأشخاص الذين يكافحون من أجل العيش، أسرهم وأحبائهم. كلّ التقدير لقوات شرطتنا على شجاعتها ورباطة جأشها”.

واستخدمت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أكراد تجمّعوا بالقرب من المركز الثقافي الكردي وسط باريس حيث وقع الهجوم.

وبدأت الصدامات عندما حاول الحشد اختراق طوق أمني فرضته الشرطة حول وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي توجّه إلى مكان الهجوم للاطّلاع على آخر مستجدّات التحقيق والتحدّث إلى الصحفيين.

وأطلقت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين ألقوا بدورهم مقذوفات باتجاهها وأحرقوا حاويات قمامة وأقاموا حواجز في الشارع.

وقال دارمانان إنّ المسلّح الذي أطلق النار على مركز ثقافي كردي وصالون حلاقة في باريس “استهدف أجانب”، وتابع “ما زلنا لا نعرف دوافعه بالضبط”.

وأكّد وزير الداخلية الفرنسي عدم وجود معلومات حتى الآن عن صلات للمشتبه به مع نشطاء من اليمين المتطرّف، مضيفًا أنّه ليس مؤكّدًا ما إذا كان حاول قتل “الأكراد على وجه الخصوص” أم لا؟

وبحسب الوزير الفرنسي فإنّ الرجل (69 عامًا) عضو في نادٍ رياضي للرماية “ولديه عدة أسلحة مسجّلة”.

وردًّا على سؤال بشأن ما إذا كان أيّ من الضحايا في إطلاق النار على صلة بحزب العمال الكردستاني المصنّف منظمة “إرهابية” في الاتحاد الأوربي ودول أخرى، قال دارمانان إنّ الضحايا هم على ما يبدو غير معروفين للأجهزة الأمنية الفرنسية.

وأوضح أنّه أمر بتشديد الإجراءات الأمنية في أماكن التجمّع الكردية في فرنسا، وكذلك في محيط المقرّات الدبلوماسية التركية.

ولفت إلى أن المسؤولين المعنيين سيجتمعون لتقييم احتمال وجود تهديدات أخرى للجالية الكردية في باريس أو في أيّ مكان آخر في فرنسا.

وذكرت آن هيدالجو رئيسة بلدية باريس أن يمينيًا متطرفًا هو من أطلق الرصاص في باريس اليوم.

وكتبت هيدالجو على موقع تويتر “المجتمع الكردي ومن خلاله كل الباريسيين مستهدفون بعمليات القتل هذه التي ارتكبها ناشط يميني متطرف”.

وأضافت “الأكراد، أينما كانوا، يجب أن يعيشوا في سلام وأمن. وباريس تقف إلى جانبهم أكثر من أي وقت مضى في هذه الساعات المظلمة”.

La communauté kurde et, à travers elle tous les Parisiens, a été visée par ces assassinats commis par un militant d’extrême-droite. Les Kurdes où qu’ils résident doivent pouvoir vivre en paix et en sécurité. Plus que jamais, Paris est à leurs côtés dans ces heures sombres.

— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) December 23, 2022