اليمن.. فتيات يتحدين الإعاقة والحرب من أجل التعليم (فيديو)

بالرغم مأساة الحرب والحصار التي تتجرع مرارتها فتيات يمنيات من ذوات الاحتياجات الخاصة، إلا أن عزيمتهن على استكمال الدراسة لم تفتر.

وتحرص الفتيات على الذهاب إلى مجمع “صينة للطالبات” بمدينة تعز.

وفي حديثها للجزيرة مباشر، قالت إحدى المعلمات “لدينا شريحة من أصحاب الإعاقات السمعية، وهي فئة تعاني كثيرًا جراء الأحداث التي يمر بها اليمن”.

تحدي الإعاقة والحرب من أجل التعليم#اليمن pic.twitter.com/H9jPBn5ivZ — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) December 22, 2022

وتعد صعوبة التنقل من بين التحديات التي تواجه تلك الفتيات، لدرجة أن بعضهن يذهب إلى المجمع الدراسي مشيًا على الأقدام، مما يعرضهن إلى حوادث السير أحيانًا.

ونظرًا للصعوبات الكثيرة، فإن عددًا من الطالبات توقفن عن متابعة الدراسة لا سيما مع تدني الظروف المعيشية وانقطاع الدعم الإنساني والإغاثي.

وأضافت المعلمة أن بعض الفتيات لا يقدرن على شراء الزي الدراسي أو الدفاتر اللازمة وغيره ذلك من المتطلبات اليومية الضرورية.

ولفتت إلى أن فئة الصم وتحديدًا الفتيات يعانين من التهميش المجتمعي وعلى مختلف الأصعدة، مؤكدة في الوقت نفسه أهمية التعليم للفتيات الصم.

ويشهد اليمن حربًا مستمرة منذ أكثر من 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 235 ألف شخص، وبات 80% من السكان -البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة- يعتمدون على الدعم والمساعدات في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.