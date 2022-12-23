تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا.. وسفير موسكو في واشنطن يحذر من الصدام (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية صورًا لتدريبات عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا، بالتزامن مع تواصل ما تطلق عليه روسيا “العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”، منذ انطلاقها في فبراير/شباط الماضي.

وفي المقطع المتداول، نُفذت التدريبات بتقنية الهجوم على المدن بالدبابات.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أن أناتولي أنتونوف -السفير الروسي إلى الولايات المتحدة- قال إن احتمالات وقوع صدام بين الولايات المتحدة وروسيا “كبيرة ومرتفعة”، مشبهًا وضع العلاقات بين البلدين بأنها في “عصر جليدي”، على حد تعبيره.

وأضاف “من الصعب القول متى ستستأنف محادثات بشأن حوار استراتيجي بين الجانبين”، لكنه أشار إلى أن المحادثات بشأن تبادل سجناء “فعالة” وستستمر، وفق ما نقلته الوكالة ذاتها.

وأمس الخميس، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن المناورات العسكرية في بلاده لا تستهدف أوكرانيا، رافضًا “نظريات المؤامرة” حول نشر قوات مسلحة من بلاده على الحدود.

وفي كلمة خلال مؤتمر للقادة العسكريين بمناسبة انتهاء عمليات تفتيش عسكرية مفاجئة جرت هذا الشهر، قال لوكاشينكو أيضا إنه لا يمكنه استبعاد “عدوان” ضد بيلاروسيا من جانب “جيران” لم يحددهم بالاسم.

Putin's visit to Minsk aims to strengthen Lukashenka's internal legitimacy and self-confidence. Lukashenka is Putin's puppet, but even a puppet wants to feel the most important. pic.twitter.com/6sUcbcP0Lx — Franak Viačorka (@franakviacorka) December 19, 2022

وأضاف لوكاشينكو “إذا كنتم تريدون السلام، فاستعدوا للحرب”، قائلا إن التحركات العسكرية اقتصرت على أراضي بيلاروسيا ولم تهدد أي بلد آخر.

وأعلنت مينسك في الأسابيع الماضية عن موجة من الأنشطة العسكرية، بما في ذلك إجراءات للتحقق من مدى الجاهزية والاستعداد وعملية نشر جديدة لقوات روسية في البلاد.

وأثارت المناورات تلميحات من مسؤولين أوكرانيين بأن روسيا ربما تخطط لشن هجوم جديد على أوكرانيا عبر أراضي بيلاروسيا، مثلما فعلت دون جدوى في الأيام الأولى من حربها في أوكرانيا.

والاثنين الماضي، استضاف لوكاشينكو نظيره الروسي فلاديمير بوتين في زيارة خارجية نادرة لرئيس الكرملين.

وأثارت الزيارة مخاوف من أن يسعى بوتين لإقناع بيلاروسيا بالانضمام إلى الحملة العسكرية في أوكرانيا، وهو ما يرفضه لوكاشينكو حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن التقارير عن مثل هذه الخطط “لا أساس لها” و”حمقاء”.