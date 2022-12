تدريبات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا.. وسفير موسكو في واشنطن يحذر من الصدام (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع الروسية صورًا لتدريبات عسكرية مشتركة مع بيلاروسيا، بالتزامن مع تواصل ما تطلق عليه روسيا “العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا”، منذ انطلاقها في فبراير/شباط الماضي.

وفي المقطع المتداول، نُفذت التدريبات بتقنية الهجوم على المدن بالدبابات.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء أن أناتولي أنتونوف -السفير الروسي إلى الولايات المتحدة- قال إن احتمالات وقوع صدام بين الولايات المتحدة وروسيا “كبيرة ومرتفعة”، مشبهًا وضع العلاقات بين البلدين بأنها في “عصر جليدي”، على حد تعبيره.

وأضاف “من الصعب القول متى ستستأنف محادثات بشأن حوار استراتيجي بين الجانبين”، لكنه أشار إلى أن المحادثات بشأن تبادل سجناء “فعالة” وستستمر، وفق ما نقلته الوكالة ذاتها.

وأمس الخميس، قال رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إن المناورات العسكرية في بلاده لا تستهدف أوكرانيا، رافضًا “نظريات المؤامرة” حول نشر قوات مسلحة من بلاده على الحدود.

وفي كلمة خلال مؤتمر للقادة العسكريين بمناسبة انتهاء عمليات تفتيش عسكرية مفاجئة جرت هذا الشهر، قال لوكاشينكو أيضا إنه لا يمكنه استبعاد “عدوان” ضد بيلاروسيا من جانب “جيران” لم يحددهم بالاسم.

Putin's visit to Minsk aims to strengthen Lukashenka's internal legitimacy and self-confidence. Lukashenka is Putin's puppet, but even a puppet wants to feel the most important. pic.twitter.com/6sUcbcP0Lx

— Franak Viačorka (@franakviacorka) December 19, 2022