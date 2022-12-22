دعوات عربية وإسلامية لحركة طالبان إلى التراجع عن حظرّ تعليم الأفغانيات

دعت منظمة التعاون الإسلامي وقطر والسعودية والإمارات والبحرين، أمس الأربعاء، حكومة تصريف الأعمال الأفغانية التي تديرها حركة طالبان، إلى التراجع عن قرار منع الفتيات من التعليم الجامعي.

جاء ذلك في بيانات رسمية للمنظمة والدول الخليجية، غداة إعلان الحكومة التابعة لحركة طالبان الثلاثاء، منع النساء من الحصول على التعليم في الجامعات الأفغانية.

وقال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، إن قرار طالبان يثير الفزع الشديد والقلق، داعيًا سلطات كابل إلى التراجع عنه.

إن الخطوة التي اتخذتها حكومة الأمر الواقع من خلال وزارة #التعليم العالي التابعة لها تثير الفزع الشديد ل #منظمة_التعاون_الإسلامي، حيث كان الأمين العام ومبعوثه الخاص إلى #أفغانستان قد حذرا مرارًا وتكرارًا سلطات الأمر الواقع من اتخاذ قرار من هذا القبيل. — منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) December 21, 2022

كما أعربت قطر في بيان لوزارة خارجيتها عن قلقها البالغ وخيبة أملها من قرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بتعليق دراسة الفتيات والنساء في جامعات أفغانستان حتى إشعار آخر.

وأكدت الخارجية القطرية، أن هذه الممارسات السلبية سيكون لها بالغ الأثر في حقوق الإنسان والتنمية والاقتصاد في أفغانستان.

ودعت قطر حكومة تصريف الأعمال الأفغانية إلى مراجعة قرارها بما يتسق مع تعاليم الدين الإسلامي الحنيف فيما يتعلق بحقوق المرأة.

بيان| دولة قطر تعرب عن قلقها البالغ وخيبة أملها من قرار تعليق دراسة الفتيات والنساء في جامعات أفغانستان#الخارجية_القطرية pic.twitter.com/Vy6t2g1qAM — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) December 20, 2022

وشددت الخارجية القطرية، على موقف بلادها الداعم لحصول الشعب الأفغاني بكافة أطيافه على جميع حقوقه وفي مقدمتها الحق في التعليم.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان، عن استغراب وأسف المملكة لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي.

ودعت المملكة أفغانستان، إلى التراجع عن هذا القرار الذي يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية، ويتنافى مع إعطاء المرأة الأفغانية حقوقها الشرعية الكاملة، وعلى رأسها حق التعليم.

#بيان | تعرب وزارة الخارجية عن استغراب وأسف المملكة العربية السعودية لقرار حكومة تصريف الأعمال الأفغانية بمنع الفتيات الأفغانيات من حق التعليم الجامعي، وتدعوها للتراجع عن هذا القرار الذي يثير الاستغراب في جميع الدول الإسلامية pic.twitter.com/qvsZg6isWp — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) December 21, 2022

وفي سياق متصل، أكدت لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية الإماراتي، المندوبة الدائمة لدى الأمم المتحدة، إدانة بلادها لقرار طالبان حظر التعليم الجامعي للنساء والفتيات.

وأضافت أن القرار يهدد جهود المجتمع الدولي في الانخراط مع طالبان بما يخدم مصالح الشعب الأفغاني، داعية إلى التراجع عنه فورًا، وفق بيان للخارجية الإماراتية.

دولة الإمارات تدين قرار طالبان بحظر التعليم الجامعي للنساء والفتيات في عموم أفغانستانhttps://t.co/o0rE9XnM4n — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) December 21, 2022

وأجرى وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان اتصالًا هاتفيًّا مع نظيره الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري، بحث خلاله المستجدات الأفغانية المقلقة وحظر طالبان التعليم الجامعي للفتيات والنساء، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية.

كما أعربت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، عن قلق البحرين البالغ وأسفها العميق للقرار، داعية الحكومة الأفغانية إلى مراجعة هذا القرار.

مملكة البحرين تأسف لقرار منع المرأة من حق التعليم الجامعي في جمهورية أفغانستان https://t.co/y6XeIjQSHY pic.twitter.com/B86wOMfEWF — وزارة الخارجية 🇧🇭 (@bahdiplomatic) December 21, 2022

وكان متحدث وزارة التعليم العالي الأفغاني ضياء الله هاشمي قد نشر، الثلاثاء الماضي، على حسابه في تويتر خطابا رسميا يطالب الجامعات العامة والخاصة بحظر التعليم على النساء، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.

وقال هاشمي إن النساء ممنوعات من التعليم في الجامعات الخاصة والعامة في أفغانستان بأثر فوري وحتى إشعار آخر.

ويأتي الحظر الجامعي بعد أسابيع من أداء الفتيات امتحانات الثانوية في المدارس، على الرغم من منعهن حضور الفصول الدراسية، منذ أن تولت حركة طالبان السلطة في أفغانستان في أغسطس/ آب 2021.