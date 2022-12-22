سياسة|فلسطين

لاعب كرة قدم.. شهيد في نابلس برصاص الاحتلال ووداع مؤثر لوالديه (فيديو)

الشهيد الفلسطيني الشاب أحمد عاطف مصطفى دراغمة (مواقع التواصل)
22/12/2022-|آخر تحديث: 22/12/202201:42 PM (مكة المكرمة)

استشهد الشاب الفلسطيني أحمد عاطف مصطفى دراغمة (23 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الظهر والقدم، كما أصيب 5 آخرون بالرصاص، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب الفلسطيني، أحمد دراغمة من مدينة طوباس، وهو لاعب كرة قدم في فريق ثقافي طولكرم.

حداد وإضراب

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة طوباس، الحداد العام والإضراب الشامل “حدادا على روح ابن مدينة طوباس الشهيد البطل أحمد عاطف دراغمة الذي ارتقى على ثرى مدينة جبل النار أثناء العدوان الإسرائيلي عليها”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

ونقلت عن مصادر طبية أن 4 شبان أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم في الظهر والرجل في شارع عمان وحالته خطيرة جدًا وأعلن عن استشهاده لاحقًا.

كما أصيب شابان آخران وصفت حالتهما بالخطرة إضافة إلى إصابة رابعة في العين وحالتها مستقرة، كما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد والرأس، إضافة إلى 19 حالة اختناق بالغاز.

“وين أروح من دونك يمه”

وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد مؤثرة لوالدة ووالد الشهيد الشاب، إذ احتضنت الأم المكلومة جثمان ابنها الشهيد وهي تنوح “وين أروح من دونك يمه”.

كما أظهر مقطع فيديو آخر، مشهدًا حزينًا لوالد الشهيد وهو ينخرط في بكاء حار على ابنه وهو يلقي عليه نظرة الوداع في مستشفى رفيديا بعد تلقيه نبأ استشهاده.

وباستشهاد الشاب دراغمة يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 224 شهيدًا، بينهم 53 في قطاع غزة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام فلسطينية