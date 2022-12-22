لاعب كرة قدم.. شهيد في نابلس برصاص الاحتلال ووداع مؤثر لوالديه (فيديو)

استشهد الشاب الفلسطيني أحمد عاطف مصطفى دراغمة (23 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الظهر والقدم، كما أصيب 5 آخرون بالرصاص، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن استشهاد الشاب الفلسطيني، أحمد دراغمة من مدينة طوباس، وهو لاعب كرة قدم في فريق ثقافي طولكرم.

مصادر صحفية: "لجنة التنسـيق الفصائـلي في محافظة طوباس تعلن الحداد العام والإضراب الشامل اليوم الخميس حداداً على روح ابن مدينة طوباس الشاب أحمد عاطف دراغمة". pic.twitter.com/yoBHFlVjut — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 22, 2022

حداد وإضراب

وأعلنت لجنة التنسيق الفصائلي في محافظة طوباس، الحداد العام والإضراب الشامل “حدادا على روح ابن مدينة طوباس الشهيد البطل أحمد عاطف دراغمة الذي ارتقى على ثرى مدينة جبل النار أثناء العدوان الإسرائيلي عليها”.

جانب من المواجهات المستمرة مع قوات الاحتـلال في مدينة نابلس pic.twitter.com/9mnTRgDWDn — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 21, 2022

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة، لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف، وسط إطلاق كثيف لقنابل الصوت والغاز والرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط.

إعلام العدو: مشاهد لاقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال لمنطقة قبر يوسف في نابلس الليلة pic.twitter.com/cxXxf2xdf1 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 22, 2022

ونقلت عن مصادر طبية أن 4 شبان أصيبوا بالرصاص الحي أحدهم في الظهر والرجل في شارع عمان وحالته خطيرة جدًا وأعلن عن استشهاده لاحقًا.

كما أصيب شابان آخران وصفت حالتهما بالخطرة إضافة إلى إصابة رابعة في العين وحالتها مستقرة، كما أصيب آخران بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في اليد والرأس، إضافة إلى 19 حالة اختناق بالغاز.

تغطية صحفية: "والدة الشاب أحمد دراغمة ترافق جثمان نجلها في سيارة الإسعاف إلى منزل العائلة ليشيع بعدها إلى مثواه الأخير". pic.twitter.com/MVUXD6wz85 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) December 22, 2022

“وين أروح من دونك يمه”

وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد مؤثرة لوالدة ووالد الشهيد الشاب، إذ احتضنت الأم المكلومة جثمان ابنها الشهيد وهي تنوح “وين أروح من دونك يمه”.

كما أظهر مقطع فيديو آخر، مشهدًا حزينًا لوالد الشهيد وهو ينخرط في بكاء حار على ابنه وهو يلقي عليه نظرة الوداع في مستشفى رفيديا بعد تلقيه نبأ استشهاده.

📹 متابعة صفا | شاهد | والد الشهيد أحمد دراغمة يلقي نظرة الوداع على نجله في مستشفى رفيديا بعد تلقيه نبأ استشهاده pic.twitter.com/eLkGHIBw2B — وكالة صفا (@SafaPs) December 21, 2022

وباستشهاد الشاب دراغمة يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 224 شهيدًا، بينهم 53 في قطاع غزة.