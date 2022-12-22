بايدن يستقبل زيلينسكي في البيت الأبيض ويؤكد مواصلة الدعم العسكري لكييف (فيديو)

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، خلال استقباله نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البيت الابيض أن الولايات المتحدة “ستواصل تعزيز قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها”.

وقال بايدن إن “الشعب الأمريكي يقف بفخر مع الشعب الأوكراني”، مؤكدا دعم بلاده “إرادة أوكرانيا في تحقيق سلام عادل”.

وأضاف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “يحاول استخدام الشتاء كسلاح” عبر قصف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، بما يشمل إمدادات الطاقة والتدفئة والمياه، بصواريخ وطائرات مسيرة.

وأكد الرئيس الأمريكي أن “الشعب الأوكراني مستمر في إلهام العالم”.

بدوره، أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن “امتنان وتقدير من اعماق القلب” للدعم الأمريكي لبلاده، الذي مكنها من “السيطرة على الوضع”. لكنه حذر من أن “الحرب لم تنته بعد”.

وهذه أول زيارة خارجية لزيلينسكي منذ بدء حرب روسيا في أوكرانيا في فبراير/شباط الماضي.

وقبيل لقاء بايدن وزيلينسكي، أعلنت واشنطن عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف بقيمة 1.85 مليار دولار، وتشمل منظومة باتريوت للدفاع الجوي.

كما تشمل المساعدات ذخائر مدفعية وصواريخ هيمارس وآليات مدرعة وقذائف هاون وصواريخ دقيقة ومحطات اتصال عبر الاقمار الاصطناعية، بالإضافة إلى تدريب قوات أوكرانية.

وبهذا تصل قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب إلى 21.3 مليار دولار، فيما تصل إجمالي قيمة المساعدات التي حصلت عليها كييف من واشنطن منذ تولي جو بايدن الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2021 إلى 21.9 مليار دولار.

وقالت روسيا الأسبوع الماضي إن خطط الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخي باتريوت تعد “استفزازا” وزيادة في التدخل العسكري الأمريكي في الصراع الأوكراني.

وأوضح الكرملين أنه إذا تم تسليم أنظمة باتريوت، فإنها ستكون هدفا مشروعا للضربات الروسية على أوكرانيا.