أحدهما رئيس حكومة دونيتسك الموالي لروسيا.. إصابة مسؤوليْن كبيرين في قصف أوكراني

قالت وكالات أنباء روسية إن نائبًا سابقًا لرئيس الوزراء الروسي ومسؤولًا مواليًا لموسكو أصيبا عندما قصفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك أمس الأربعاء.

وتقع دونيتسك، التي تسيطر عليها القوات الموالية لموسكو، في منطقة دونباس الصناعية بشرق أوكرانيا، وهي مركز قتال عنيف في الآونة الأخيرة بين روسيا وأوكرانيا.

أحد المصابين هو ديمتري روجوزين، الذي تولى في السابق منصب نائب رئيس الوزراء الروسي ويقدم المشورة العسكرية لمنطقتين محتلتين في أوكرانيا تزعم موسكو أنهما تابعتان لها، لكن إصابته لا تهدد حياته، وذلك حسبما قال أحد مساعديه لوكالة (تاس) للأنباء.

كما أصيب فيتالي خوتسينكو، رئيس حكومة جمهورية دونيتسك الشعبية التي نصبت نفسها بنفسها، وفقًا لما قاله سكرتيره الصحفي لوكالات أنباء روسية.

وقال مساعدون للوكالات الروسية إن الرجلين أصيبا عندما تعرض فندق في ضواحي دونيتسك لنيران أسلحة عالية الدقة، وأشار عضو بالبرلمان الروسي كان في الفندق أيضًا إلى أن المهاجمين تصرفوا بناء على معلومة تم تسريبها إليهم.

وكان روجوزين رئيسًا لوكالة الفضاء الروسية ولكنه استُبدل في يوليو/ تموز الماضي.

In Donetsk, there reportedly was a strike on restaurant where Dmitry Rogozin, Former Deputy Prime Minister of Russia for Defense and Space Industry celebrated his birthday.

He was hospitalized. Also, chairman of DPR government Vitaly Khotsenko was injured, his bodyguard died.

/1 pic.twitter.com/8pQlemg278

— Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) December 21, 2022