مسؤول بالناتو: المسيّرات التركية أدت دورا رئيسيا في الحرب الأوكرانية الروسية

قال ديفيد فان ويل، مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) للتحديات الأمنية الناشئة، إن المسيّرات التركية أدت دورًا رئيسيًّا في الحرب الأوكرانية الروسية.

وأشار في تصريحات لوكالة أنباء الأناضول، الأربعاء، إلى أنه منذ بدء الحرب الأوكرانية الروسية، يتم مناقشة دور الهجمات الإلكترونية وأهميتها في الحروب.

وأضاف “أعتقد أن الطائرات المسيّرة التركية في أوكرانيا مثال جيد حقًّا للابتكار الذي يمكن استخدامه في الحرب الحديثة”.

ولفت إلى أن القنابل والطائرات والدبابات المستخدمة في الحرب الأوكرانية الروسية تندرج ضمن فئة “الحرب التقليدية”، مبيّنًا أن الحرب تتم أيضًا باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وأوضح أن التكنولوجيا الإلكترونية المستخدمة في الحرب بين أوكرانيا وروسيا ستكون إلى حد كبير جزءًا من أي حرب مستقبلية.

وختم بالقول “لقد صممنا استراتيجية الذكاء الاصطناعي لاستخدامه في الأمن الدفاعي للناتو”.

زيلينسكي يزور واشنطن

ويزور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي واشنطن اليوم الأربعاء، ويلتقي نظيره الأمريكي جو بايدن، ويلقي خطابًا أمام جلسة مشتركة لمجلسَي الكونغرس.

وستكون هذه أول رحلة خارجية للرئيس الأوكراني منذ بدء الحرب الروسية على بلاده في 24 فبراير/شباط الماضي، بينما قال الكرملين إنه لا يرى فرصة لمحادثات سلام مع أوكرانيا بعد أن أعلن زيلينسكي زيارته لواشنطن.