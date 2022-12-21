تشمل منظومة باتريوت.. واشنطن تعلن عن مساعدات عسكرية جديدة لكييف

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأربعاء، عزم بلاده تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.85 مليار دولار، تتضمن منظومة باتريوت للدفاع الجوي.

وجاء الإعلان الأمريكي عن المساعدات قبل وقت قصير من لقاء بين الرئيسين الأمريكى جو بايدن ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكى، الذي يقوم بأول زيارة خارجية منذ بداية الحرب، فى فبراير/شباط الماضي.

وقال بلينكن في بيان إن المساعدات “تشمل للمرة الأولى منظومة باتريوت للدفاع الجوي القادرة على إسقاط صواريخ عابرة للقارات وصواريخ بالستية قصيرة المدى وطائرات تحلق على علو يتجاوز في شكل واضح قدرة المنظومات الدفاعية التي تم تسليمها إلى الآن”.

ومن بين المساعدات أسلحة من مخزونات الجيش الأمريكي بقيمة مليار دولار، يمكن أن يتم تسليمها سريعا لكييف.

وأضاف البيان أن “وزارة الدفاع ستقدم 850 مليون دولار إضافية بصفتها جزءًا من مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية”.

وذكرت تقارير أن واشنطن سترسل ذخائر إضافية للمدفعية الاوكرانية، وخصوصا صواريخ (هيمارس) وآليات مدرعة وقذائف هاون وصواريخ دقيقة.

وبين الأسلحة التي طلبت من القطاع الصناعي الأمريكي، ذخائر من عيارات مختلفة ومحطات اتصال عبر الاقمار الاصطناعية، إضافة إلى أموال مخصصة لتدريب القوات الأوكرانية.

وبهذا تصل قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا منذ بداية الحرب إلى 21.3 مليار دولار.

وكرر زيلينسكي في الأسابيع الأخيرة مطالبة العواصم الغربية بأنظمة دفاع جوي متطورة، بعد أن كثفت روسيا قصفها للبنى التحتية الأوكرانية في مجال الطاقة، منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

والأسبوع الماضي، قالت روسيا إن خطط الولايات المتحدة لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخي باتريوت تعد “استفزازا” وزيادة في التدخل العسكري الأمريكي في الصراع الأوكراني.

وأوضح الكرملين أنه إذا تم تسليمها، فإن باتريوت ستكون هدفا مشروعا للضربات الروسية على أوكرانيا.

وتعد أنظمة باتريوت واحدة من أكثر أنظمة الدفاع الجوي الأمريكية تقدمًا إذ توفر الحماية ضد الطائرات والصواريخ البحرية والباليستية، وعادة ما تشمل منصات لإطلاق الصواريخ مع الرادار ومركبات الدعم الأخرى.