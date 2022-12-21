إحالة ممثلة مصرية للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة

أحالت النيابة العامة المصرية، اليوم الأربعاء، الممثلة منة شلبي للمحاكمة بتهمة حيازة مواد مخدرة داخل حقائب سفرها لدى عودتها من الخارج عبر ميناء القاهرة الجوي.

وقالت النيابة في بيان إن أمر الإحالة جاء “لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا”.

وأضاف البيان أن النيابة العامة “أقامت من قِبلها الدليل من شهادة 5 شهود على الواقعة، وما توصلت إليه من تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحل ضبطها، فضلا عما أسفر عنه فحص المعمل الكيماوي للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها”.

وذكر البيان أن تقرير المعمل الكيماوي أثبت “أن المضبوطات تحوي جوهرين مخدرين هما الحشيش والقنب، المدرجين بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات”.

وكانت النيابة قد أخلت سبيل الممثلة بضمان مالي الشهر الماضي بعد توقيفها في المطار واستجوابها في 25 نوفمبر/تشرين الثاني بشأن مواد ضبطتها سلطات الجمارك داخل حقائبها والاشتباه في كونها مواد مخدرة.

وأثار نبأ توقيف منة ردود فعل متباينة بين التعاطف معها والمطالبة بتوقيع عقوبة قاسية عليها بينما طالب معظم الفنانين باحترام خصوصيتها وانتظار قرار النيابة العامة.

وحصلت الممثلة في الآونة الأخيرة على جائزة أفضل ممثلة بمهرجان القاهرة للدراما، في سبتمبر/أيلول الماضي، كما حصدت جوائز عدة على مدى السنين القليلة الماضية عن أدوار سينمائية وتلفزيونية.