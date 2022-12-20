عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسا تلمودية في باحاته (فيديو)

جدد مستوطنون، اليوم الثلاثاء، اقتحامهم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ثالث أيام ما يسمى “عيد الأنوار” العبري.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى، ونفذوا جولات استفزازية في ساحاته، ودنسوا باحاته بطقوسهم التلمودية العنصرية.

وسبق اقتحامات المستوطنين اقتحام قوات كبيرة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي ساحات المسجد لتأمين اقتحامات المستوطنين وحراسة مسارهم.

ونشرت شرطة الاحتلال قواتها في القدس تمهيدا لتأمين اقتحامات المستوطنين، وأخرجت عددا من الشبان من داخل المسجد، كما نشرت الحواجز العسكرية في السوق وعلى الطرقات المؤدية إلى أبواب الأقصى.

90 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى حتى اللحظة وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال pic.twitter.com/l184Ia0nAW — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 20, 2022

مستوطنون يرقصون عند باب القطانين أحد أبواب المسجد الأقصى pic.twitter.com/DoFXLhLJfW — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 20, 2022

وقال مسؤول بدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن “252 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي”.

وأضاف المسؤول، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “180 مستوطنا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية و72 خلال فترة ما بعد صلاة الظهر”.

تغطية صحفية: المستوطنون يحتفلون بما يسمى عيد الأنوار باقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم. pic.twitter.com/2Xc1sx2mgu — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 19, 2022

ودعت جماعات يهودية إلى اقتحامات غير مسبوقة للمسجد الأقصى، بمناسبة “عيد الأنوار” اليهودي، الذي بدأ الأحد ويستمر حتى السادس والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

ويتعرض الأقصى يوميا لسلسلة اقتحامات من المستوطنين ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيا ومكانيا، وتتصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الأعياد اليهودية، ويتخللها اعتداءات على المصلين والمرابطين وإبعاد كثيرين منهم عن المسجد.

رغم تضييقات الاحتلال وتقييداته على دخول الأهالي للأقصى.. فلسطينيون يؤدون صلاة الظهر في المصلى القبلي بالمسجد الأقصى pic.twitter.com/2jfScSlxvc — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 20, 2022

262 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى اليوم pic.twitter.com/Hi5gRUfhoT — AlQastal القسطل (@AlQastalps) December 20, 2022

يُذكر أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تستغل الأعياد اليهودية بهدف التصعيد في مدينة القدس المحتلة، عبر تبرير الاقتحامات وإغلاق منافذ المدينة المقدسة وعزلها عن محيطها وتحويلها إلى ثكنة عسكرية ومنع دخول الفلسطينيين، وقمع المصلين والمرابطين والاعتداء عليهم، وتوفير الحماية الكاملة للمستوطنين لاستباحة المكان وأداء طقوسهم التلمودية، وفرض وجودهم داخل المسجد.

وبدأت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بالسماح للاقتحامات عام 2003 رغم التنديد المتكرر من قوى فلسطينية ودول عربية وإسلامية.