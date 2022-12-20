شاهد: زيلينسكي على جبهات القتال في باخموت.. انقسام روسي بشأن شن هجوم شتوي وبوتين يحدد أهداف 2023 العسكرية

أجرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، زيارة “مفاجئة” لجبهات القتال في مدينة باخموت بمقاطعة دونيتسك جنوبي البلاد.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الأوكراني سيرهي نيكيفوروف، عبر صفحته على فيسبوك، إن زيلينسكي أجرى زيارة “غير معلنة” لمقاطعة دونيتسك، حيث التقى قوات الجيش التي تدافع عن مدينة باخموت، وفق وكالة (أوكرين فورم) المحلية.

وأضاف “زار الرئيس المواقع الأمامية لأحد الألوية التي تصد قوات العدو من الاقتراب من المدينة، واستمع لتقرير عن الوضع العملياتي والدعم اللوجستي ومقترحات لمزيد من العمل”.

وشكر زيلينسكي الجنود على “شجاعتهم وقوتهم التي أظهروها أثناء صد هجمات العدو” حسب تعبيره.

وأكد الرئيس الأوكراني في منشور على تيليغرام أنه فخور “مثل أوكرانيا بأكملها، بالمدافعين عن باخموت الذين يُثبتون بشجاعتهم أن الأوكرانيين لن يستسلموا أبدا”.

انقسام بشأن شن هجوم شتوي واسع

في السياق، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن القادة الروس منقسمون بشأن شن هجوم شتوي واسع النطاق في أوكرانيا، وسط مخاوف من أن تحاول موسكو مرة أخرى السيطرة على العاصمة كييف.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، متحدثا عن المداولات الجارية داخل الحكومة الروسية “أعتقد أننا أمام وجهات نظر متباينة”.

وتابع “من الواضح أن هناك من يؤيدون مواصلة الهجوم في أوكرانيا، وهناك آخرون لديهم تساؤلات حقيقية حول قدرة روسيا على القيام بذلك”.

وأكد أن الولايات المتحدة سوف “تعدّل وتكيّف بسرعة” أهدافها إذا تقرر شن مثل هذا الهجوم الواسع.

وأردف المسؤول الأمريكي الكبير “ما نقوم به وما نواصل القيام به هو ضمان أن يكون للأوكرانيين وسائل الدفاع عن أنفسهم بشكل فعّال ضد العدوان الروسي”.

وتأتي تصريحات المسؤول الأمريكي في وقت من المقرر أن يحدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهداف جيشه لعام 2023 خلال اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين، غدا الأربعاء، وفق الكرملين.

الأهداف العسكرية الروسية 2023

وقال الكرملين في بيان إن “بوتين سيعقد اجتماعا موسعا لوزارة الدفاع، سيتم عرض نتائج أنشطة القوات المسلحة الروسية في 2022، وسيتم تحديد المهمات للعام المقبل”.

وأضاف أن وزير الدفاع سيرغي شويغو سيشارك في هذا الاجتماع بهدف “عرض مدى تقدّم العملية العسكرية الخاصة” في أوكرانيا وعملية تزويد القوات المقاتلة شحنات الأسلحة، كما سيشارك نحو 15 ألف مسؤول في الجيش الروسي في هذا الحدث عبر تقنية الفيديو.

وتكبدت روسيا انتكاسات عسكرية كبيرة في الأشهر الأخيرة أجبرتها على الانسحاب من منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا ومدينة خيرسون في جنوبها.

وأمس الاثنين، أقر بوتين بأن الوضع “صعب للغاية” في 4 مناطق جنوبي أوكرانيا وشرقها أعلنت موسكو ضمها رغم عدم سيطرتها عليها بالكامل.

واختارت روسيا، بدءا من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اللجوء إلى القصف المكثف للبنى التحتية الأوكرانية، مما يتسبب باستمرار في انقطاع الكهرباء والمياه.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.