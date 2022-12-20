دعا قيس سعيد للاستقالة.. المرزوقي: البرلمان التونسي القادم ولد ميتا (فيديو)

قال الرئيس التونسي الأسبق الدكتور المنصف المرزوقي إن البرلمان القادم وُلد ميتًا، ودعا الرئيس قيس سعيد إلى الاستقالة بعد العزوف عن المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت قبل أيام.

وأضاف المرزوقي في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر أن سعيد الآن أمام خيارين، إما الاستقالة وإما الإقالة والمحاكمة من قبل الشعب.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، الاثنين، أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية ارتفعت بشكل طفيف لتسجل 11.22%.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في مؤتمر صحفي إن عدد الناخبين الذين صوّتوا بلغ مليونا و25 ألف ناخب من مجموع تسعة ملايين و136 ألف ناخب مسجلين.

وقال المرزوقي إن نسبة المشاركة الضعيفة في التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية وقبلها في التصويت على الدستور يعكس رفض الشعب للسياسات والمسار الذي يتبعه قيس سعيد.

وأضاف المرزوقي أن هذه النسبة تعني أن البرلمان القادم وُلد ميتًا، معربا عن اعتقاده أن الأوضاع الحالية في البلاد تشير إلى قرب انفجار بركان الغضب في البلاد.

وذكر أن الحل الوحيد كي لا ينفجر البركان هو القيام بإصلاحات واقعية جذرية وعقلانية والعودة إلى الشعب الذي اكتسب خبرة وتجربة خلال السنوات الماضية.





ومن المقرر أن تجرى الدورة الثانية من الانتخابات التشريعية في مارس/آذار المقبل.

وطالبت “جبهة الخلاص الوطني” الرئيس التونسي بالتنحي فورًا بعد الإعلان عن نسبة المشاركة الأولية يوم السبت.

وقاطعت معظم الأحزاب التونسية جولة الانتخابات التي جرت السبت الماضي.