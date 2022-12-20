تبرئة 103 من كبار الضباط السابقين في تركيا من تهمة التخطيط لانقلاب

برأت محكمة تركية، اليوم الثلاثاء، 103 أدميرالات متقاعدين من ارتكاب “جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري” على خلفية توقيعهم رسالة مفتوحة، في أبريل/نيسان 2021، تنتقد مشروعا للرئيس رجب طيب أردوغان لبناء قناة في مدينة إسطنبول.

وطالبت النيابة العامة بالحكم على كل من المتهمين بالحبس 12 عاما، علما بأن المحكمة كانت قد أطلقت سراحهم بكفالة بانتظار بدء المحاكمة.

وقضت محكمة في العاصمة أنقرة بتبرئتهم لعدم توافر عناصر قضائية تشكل دليلا على ارتكاب جرم.

وكان الرئيس التركي قد هاجم القادة متهما إياهم بالتلويح بـ”انقلاب” ضد الحكومة المنتخبة.

وتعتزم تركيا شق “قناة إسطنبول المائية” في الجانب الأوربي من المدينة، لتخفيف الضغط عن مضيق البوسفور الذي يُعَد ممرا أساسيا للتجارة العالمية.

وتربط القناة البحر الأسود شمال إسطنبول ببحر مرمرة جنوبا، وتقسم الجزء الأوربي من المدينة إلى قسمين جاعلة من الجزء الشرقي من القسم الأوربي جزيرة وسط قارتي آسيا وأوربا.

وعارض الضباط السابقون في رسالتهم المشروع، قائلين إنه يمكنه تقويض اتفاقية مونترو المبرمة في عام 1936.

وتضمن الاتفاقية حرية عبور السفن المدنية عبر مضيقي البوسفور والدردنيل في السلم والحرب، كما تفرض قيودا صارمة على عبور السفن الحربية للمضيقين.