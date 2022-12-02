سياسة|اليونان

الشرطة اليونانية تحقق في حريق متعمد خارج منزل نائب سفير إيطاليا

نددت وزارتا الخارجية في اليونان وإيطاليا بالهجوم (رويترز)
2/12/2022-|آخر تحديث: 2/12/202204:52 PM (مكة المكرمة)

تحقق الشرطة اليونانية في حريق متعمد لسيارات في ساحة انتظار أمام منزل نائب السفير الإيطالي في أثينا، اليوم الجمعة، وقد دفع هذا العمل المتعمد رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى التعبير عن قلقها.

وقال مسؤول في الشرطة “دمرت سيارة ولحقت أضرار محدودة بثانية”، مضيفًا أن الهجوم وقع في الصباح الباكر من دون أن يُعرّض حياة أحد للخطر.

وأبدت ميلوني “تعاطفها” و”قلقها الشديد” لسوزانا شلاين المستشارة الأولى للسفارة الإيطالية في أثينا، مضيفة أن الهجوم “ربما كان من فِعل أنصار اللاسلطوية”.

ويزور وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تجاني أثينا، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في وقت لاحق، اليوم الجمعة، وأن يحضر اجتماعًا خاصًّا لحزب الشعب الأوربي.

وقد نددت وزارتا الخارجية في اليونان وإيطاليا بالهجوم.

ويتكرر إشعال الحرائق لاستهداف الشركات أو الشرطة في اليونان.

المصدر : رويترز