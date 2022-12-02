الشرطة اليونانية تحقق في حريق متعمد خارج منزل نائب سفير إيطاليا

تحقق الشرطة اليونانية في حريق متعمد لسيارات في ساحة انتظار أمام منزل نائب السفير الإيطالي في أثينا، اليوم الجمعة، وقد دفع هذا العمل المتعمد رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني إلى التعبير عن قلقها.

وقال مسؤول في الشرطة “دمرت سيارة ولحقت أضرار محدودة بثانية”، مضيفًا أن الهجوم وقع في الصباح الباكر من دون أن يُعرّض حياة أحد للخطر.

وأبدت ميلوني “تعاطفها” و”قلقها الشديد” لسوزانا شلاين المستشارة الأولى للسفارة الإيطالية في أثينا، مضيفة أن الهجوم “ربما كان من فِعل أنصار اللاسلطوية”.

ويزور وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تجاني أثينا، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في وقت لاحق، اليوم الجمعة، وأن يحضر اجتماعًا خاصًّا لحزب الشعب الأوربي.

Ευχαριστώ τον @NikosDendias, Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας, για την επίσκεψή του στην Farnesina. Εργαζόμαστε για λύσεις στα κοινά μας προβλήματα. Καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης, υπεράσπιση των συνόρων μας και σταθερότητα στα Δυτικά Βαλκάνια. https://t.co/yLe5l3eiPO — Italy in Greece (@ItalyinGreece) November 16, 2022

وقد نددت وزارتا الخارجية في اليونان وإيطاليا بالهجوم.

ويتكرر إشعال الحرائق لاستهداف الشركات أو الشرطة في اليونان.