إعلام إسرائيلي: اعتقال أحد مقاتلي “عرين الأسود” في نابلس وإصابة آخر بجروح خطيرة

أصيب فلسطيني بجروح خطيرة، اليوم الجمعة، واعتقل آخرون خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

ياتي ذلك بينما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي (رسمية) أن جيش الاحتلال اعتقل الشاب أحمد الخراز أحد مقاتلي مجموعة “عرين الأسود” المشتبه فيه بإطلاق النار على قوات الاحتلال في المدينة عدة مرات خلال الاشهر الأخيرة. وأفادت أن الشاب الآخر المصاب بجروح خطيرة، ينتمي هو الآخر لعرين الأسود.

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، لوكالة الأنباء الفلسطينية إن طواقم الإسعاف نقلت مصابًا بالرصاص الحي في الرأس والصدر خلال اقتحام مدينة نابلس، إلى مستشفى رفيديا.

وذكرت الوكالة الفلسطينية أن قوات كبيرة من الجيش اقتحمت المدينة وحاصرت منزلًا في منطقة كروم عاشور على أطراف البلدة القديمة، واعتقلت شابين كانا فيه.

​​​​​​​من جانبها ذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان أن “طواقم الإسعاف نقلت إصابة بالرصاص الحي في الرأس والصدر وضعها خطير إلى مستشفى رفيديا، خلال اقتحام جيش الاحتلال مدينة نابلس”.

شاهد| لحظة وصول الشاب المصاب بجراح خطيرة لمستشفى رفيديا في نابلس pic.twitter.com/ZU8uThnzzB — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 2, 2022

وقال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت البلدة القديمة من نابلس وحاصرت منزلًا فيها، وأوضح الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات من الفلسطينيين وجيش الاحتلال، استخدم الجيش فيها الرصاص الحي والمعدني.

ويواصل جيش الاحتلال منذ أشهر تنفيذ عمليات في شمال الضفة الغربية، تتركز في مدينتي نابلس وجنين، بدعوى ملاحقة مطلوبين.

وعادة ما تندلع مواجهات وتبادل إطلاق للنار في كل عملية، ضمن غضب من استمرار اعتداءات الجيش والمستوطنين على الشعب الفلسطيني.​​​​​​​

من جهته قال جيش الاحتلال في بيان إنه تم اعتقال أسير سابق لقيامه بتنفيذ عمليات إطلاق نار في نابلس، وتم ضبط أسلحة، واعتقال مطلوب آخر، وقد تخلل ذلك اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين.

صور| تغطية صحفية: "الخراب الذي خلفته قوات الاحتلال بعد اعتقالها المطارد أحمد الخراز عقب محاصرة منزله في نابلس". pic.twitter.com/6bkalKysvh — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) December 2, 2022

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد ترأس في مدينة رام الله، الليلة الماضية، اجتماعا لقادة الأجهزة الأمنية، أكد خلاله “ضرورة تطبيق سيادة القانون وتوفير الأمن والاستقرار لحماية أبناء الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية كافة”.

وشدد عباس على “تقديم كل ما من شأنه تعزيز صمود المواطن الفلسطيني على أرضه، في ظل ما يتعرض له أبناء شعبنا من جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه”.

واستشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بالرصاص والاختناق منذ يوم الثلاثاء الماضي، خلال مداهمات لجيش الاحتلال في الضفة الغربية، بدعوى استهداف مطلوبين للأجهزة الأمنية الإسرائيلية.